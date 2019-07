Numerosi colpi di scena accadranno a Bitter Sweet, la Serie TV turca che sta conquistando sempre più telespettatori in Italia. Gli spoiler del nuovo episodio in programma mercoledì 5 luglio su Canale 5, svelano che Fatos rimarrà senza lavoro mentre Ferit Aslan perderà la custodia di suo nipote contro Demet e Hakan.

Bitter Sweet: la trappola di Hakan

Nell'episodio di Bitter Sweet, andato in onda giovedì 4 luglio su Canale 5, abbiamo visto i giudici radunarsi per esprimere il loro giudizio sulla sentenza di affidamento di Bulut, rimasto orfano di Zeynep e Demir.

Il piccolo è al centro di una terribile battaglia legale tra Ferit e Hakan e Demet. Questi ultimi interessati solo a mettere le mani sulla sua cospicua eredità. Di conseguenza, tra l'Aslan ed il compagno della sorella di Deniz è iniziata una battaglia senza esclusioni di colpi.

I due si sono accusati reciprocamente dei peggiori crimini per fare colpo sul giudice. A tal proposito, l'affarista ha ordinato all'avvocato di indagare su Hakan. Anche quest'ultimo ha architettato una trappola per far cadere l'Aslan ai piedi di Buse.

Nel frattempo, tutti gli amici non hanno potuto non notare la strana sintonia sorta tra la cuoca e l'uomo. Infine Engin e Fatos hanno continuato a bisticciare, sebbene ci sia del tenero.

Fatos viene licenziata

Le anticipazioni di Bitter Sweet, tratte dall'episodio 20 in onda venerdì 5 luglio su Canale 5, dicono che ci saranno brutte notizie in arrivo per Fatos. La coinquilina di Nazli, infatti, verrà licenziata, tanto da trovarsi sulla strada dall'oggi al domani.

Deniz, a questo punto, proporrà di aiutarla, tanto da offrirle lavoro nel locale appena aperto. Nel frattempo Hakan riuscirà a prendersi gioco nuovamente di Ferit, sfuggendo alla trappola che gli aveva organizzato alle sue spalle. Purtroppo l'Aslan non potrà fare niente prima dell'apertura dell'udienza.

L'Aslan perde la custodia del nipote

In tribunale, Bulut sarà chiamato ad esprimere la sua preferenza davanti al giudice. Nel dettaglio, il bambino dovrà scegliere se abitare con Ferit e Nazli oppure con Hakan e Demet.

Purtroppo le parole del nipote dell'Aslan non convinceranno i giudici, tanto che il legale della sorella di Deniz avrà in serbo una brutta sorpresa. Hakan, infatti, farà in modo che lo zio di Bulut e Buse vengano fotografati insieme con la complicità di quest'ultima. Un'altra testimonianza che arriverà dopo alcune foto scattate con la Perin. I giudici, a questo punto, riterranno l'affarista una persona poco affidabile in quanto intenzionato a correre dietro le gonnelle.

Per tale ragione, l'uomo perderà la causa, tanto che suo nipote sarà affidato definitivamente a Demet e Hakan,