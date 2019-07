Le vicende del nuovo sceneggiato “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che ha consentito al pubblico italiano di rivedere l’attrice Ozge Gurel, sono sempre più travolgenti. Gli spoiler dell’episodio che andrà in onda in Italia venerdì 12 luglio 2019, annunciano che Ayla sarà sempre più gelosa di Nazli Piran e Deniz. La cantante perderà le staffe quando nel corso di un party tenutasi alla villa di Ferit Aslan, il piccolo Bulut oltre ad ammettere di sentire la mancanza dell’aspirante chef, affermerà che anche se vuole bene a tutto il gruppo, lei è speciale.

L’ex cognata di Demet stufa di sentire parlare bene della sorella di Asuman, si vendicherà facendo scoprire al suo ex fidanzato che nella camera da letto del ricco imprenditore c’è un indumento della cuoca.

Riassunto puntata di mercoledì 10 luglio

Nella puntata di mercoledì 10 luglio 2019, Ferit ha chiamato Nazli per chiederle di andare al teatro con lui, ma dopo aver appreso che si trovava con Deniz ha rinunciato ad invitarla. A quel punto l’Aslan ha dato i suoi due biglietti a Tarik: quest’ultimo seguendo il consiglio di Asuman, è riuscito a convincere Fatos a vedere con lui uno spettacolo teatrale.

Intanto Asuman ha detto a Demet che tra sua sorella e Ferit non c’è niente. Successivamente quest’ultimo si è recato al locale di Deniz, che dopo averlo visto gli ha subito fatto sapere di aver trascorso del tempo in compagnia di Nazli. Ayla ha dato al ricco imprenditore un foulard della Piran per farlo riavere alla cuoca. Quest'ultima dopo essersi arrabbiata con la sorella per non averla aiutata a preparare la salsa di pomodoro, ha ricevuto la visita di Ferit.

Nel frattempo Hakan ha fatto riflettere il cognato sui suoi sentimenti, dopo avergli detto che sua moglie Demet continua ad amare l’Aslan. Il musicista nonostante Nazli ha cambiato più volte discorso per non parlare del bacio che si sono scambiati, le ha dato una mano in cucina. La tata di Bulut ha fatto notare a Demet che i suoi disturbi potrebbero essere legati ad una gravidanza, invece la Piran non ha nascosto il suo imbarazzo quando Ferit l'ha salutata baciandola sulla guancia. Infine Fatos è venuta a conoscenza che la ragazza che ha accompagnato Engin al teatro è fidanzata.

Trama episodio del 12 luglio: il piano di Ayla per far allontanare Deniz da Nazli

Le anticipazioni del venticinquesimo appuntamento che verrà trasmesso su Canale 5 venerdì 12 luglio 2019, dicono che Nazli si confiderà con la sua coinquilina Fatos quando rimarranno da sole nel loro appartamento. La cuoca farà diventare curiosa la sua migliore amica, dicendole di doverle dire qualcosa di molto importante. La sorella di Asuman farà sapere alla stilista che la sera precedente si è scambiata un bacio appassionato con Ferit.

Fatos dopo aver detto alla Piran che avrebbe dovuto metterla subito al corrente dell’avvicinamento che c’è stato tra lei e l’Aslan, inizierà a fantasticare paragonando i due a Romeo e Giulietta. Fatos non appena noterà di aver infastidito la sua amica con la sua provocazione, le dirà di aver capito che è frenata con il suo datore di lavoro a causa del tradimento della sorella. Nazli dopo aver detto alla coinquilina di non sapere che atteggiamento assumere nei confronti di Ferit, le rivelerà di aver fatto credere all’uomo di non ricordare ciò che è successo tra di loro.

La Piran troverà una soluzione per non rimanere da sola con lo zio di Bulut, visto che chiederà a Fatos di accompagnarla al lavoro. Intanto Hakan spronerà Deniz a seguire i suoi sogni davanti a Ferit, che invece metterà in guardia l’amico dicendogli che il mondo degli affari è molto spietato. In seguito l’Aslan riceverà la visita di Ayla, che dopo avergli chiesto scusa per aver esagerato la sera precedente gli domanderà come procede con Nazli. Il ricco imprenditore farà sapere all'ex fidanzata di Deniz che tra lui e la cuoca la situazione è complicata.

L’Aslan dopo essersi confidato con la cantante le chiederà di trattenersi nella sua villa, per prendere parte ad una festa di cowboy organizzata per Bulut, a cui parteciperà anche Deniz. Nel corso della serata Ferit quando il nipote gli chiederà della Piran, gli dirà che è assente perché doveva seguire una lezione di giapponese. Il bambino ancora una volta dimostrerà di nutrire un forte affetto per la cuoca, facendo sapere a tutti i presenti che è la persona a cui vuole più bene di tutti. Le parole pronunciate da Bulut scateneranno la gelosia di Ayla, che stanca di essere respinta da Deniz troverà il modo per fargli scoprire che Ferit non ha ancora ridato il foulard a Nazli. Per finire Demet dopo essersi trasferita in una nuova casa con il marito, fisserà un appuntamento in una clinica privata per abortire.