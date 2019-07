Arriva una notizia che non farà assolutamente piacere ai fan dello sceneggiato di origini spagnole Il Segreto. Dopo l’uscita di scena di Adela e Antolina, i telespettatori dovranno fare a meno di altri due personaggi principali e la loro assenza, di sicuro, si farà sentire sicuramente. Si tratta di Carmelo Leal e Irene Campuzano e, molto probabilmente, la causa del loro abbandono definitivo sarà Fernando Mesia. A quanto pare la giornalista e il sindaco di Puente Viejo si vedranno costretti a dire addio dopo aver scoperto i veri piani dell’ex marito di Maria Castaneda.

Adela perde la vita in un incidente stradale, Antolina muore nel tentativo di uccidere Isaac

Negli episodi che sono andati in onda sull’emittente televisiva Antena 3 in queste settimane ci sono stati dei tragici avvenimenti. A seguito dell’attentato avvenuto durante le nozze di Fernando Mesia, che è rimasto vedovo perdendo la sua amata Maria Elena, una disgrazia ha colpito la famiglia del Leal. La maestra Adela ha avuto un incidente stradale con la sua amica Irene per colpa del figlio del defunto Olmo che ha manomesso l’automobile sulla quale viaggiavano.

Nella circostanza la moglie di Carmelo è morta sul colpo mentre la giornalista si è salvata. Successivamente Antolina ha fatto una tragica fine nel tentativo di uccidere il marito Isaac Guerrero. L’ex ancella durante uno scontro con il marito, avvenuto sotto lo sguardo di Matias Castaneda, è precipitata da un burrone e ha esalato l’ultimo respiro. Le nuove anticipazioni riportate dal sito Culture en Serie rivelano che nelle puntate estive i cittadini di Puente Viejo dovranno dire addio a due amati protagonisti della telenovela.

Irene e Carmelo lasciano lo sceneggiato spagnolo

Dopo il decesso inaspettato della moglie del carpentiere, Fernando non intenderà assolutamente rimanere fermo dopo aver provocato l’ennesima guerra tra Carmelo e Francisca Montenegro. Il Mesia, infatti, nei capitoli iberici in onda da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019, oltre a tentare di porre fine alla vita del Leal, manipolerà Maria Castaneda contro tutti i suoi familiari. Il primo personaggio che non farà più parte del set è la giornalista Irene Campuzano (Rebeca Salas), presente nella soap da quasi due anni, per un totale di 500 episodi.

L’altra uscita di scena sarà quella di Carmelo Leal (Raul Pena) protagonista delle trame da quasi 1000 puntate e noto ai fan della serie da ben 5 anni. È stato proprio l’interprete del vedovo di Adela ad annunciare sui social che non sarà più presente nelle vicende ambientate a Puente Viejo. Nell'occasione Raul Pena non ha esitato a ricordare alcuni colleghi e membri del cast che hanno recitato con lui nella soap, su tutti Chico Garcia (Severo Santacruz) e Adriana Torrebejano (Sol Santacruz).