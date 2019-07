Le avventure della nuova soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore continuano a tenere vivo l’interesse dei telespettatori. Nei prossimi episodi Nazli Piran sarà motivo di profonda delusione per Ferit Aslan. Quest’ultimo, che sperava di aver trovato la donna della sua vita, riceverà un duro colpo al cuore quando apprenderà la verità sul tradimento di Asuman. Il ricco imprenditore verrà a conoscenza, attraverso Deniz, che la sorella della sua ex cuoca ha aiutato Demet e Hakan ad ottenere l’affidamento di suo nipote Bulut.

A spiazzare Ferit, soprattutto, sarà la reazione della coinquilina di Fatos quando le farà sapere di essere al corrente che a fotografare il documento di Demir in possesso soltanto da lui è stata Asuman. Nello specifico Nazli farà andare su tutte le furie il suo ex datore di lavoro quando ammetterà di non avergli svelato la verità per proteggere la sorella. Lo zio di Bulut passerà alle maniere forti e sarà disposto a rovinare la carriera della Piran decidendo di vendere il ristorante gestito dalla giovane.

Nazli smette di lavorare per Ferit, Deniz perde la pazienza

I telespettatori italiani hanno già avuto modo di vedere a cosa sono disposti Demet e Hakan, per poter tornare a lavorare nell’azienda di Ferit. I perfidi coniugi infatti per riuscire nel loro intento sono riusciti a diventare i tutori legali del nipote, Bulut, rimasto orfano di genitori. Nelle puntate di questa settimana Nazli cambierà notevolmente il suo atteggiamento nei confronti di Ferit, visto che troverà qualsiasi scusa per non parlare del bacio che si sono scambiati.

Purtroppo la cuoca sarà sempre più frenata con l’Aslan perché per l’ennesima volta non troverà il coraggio per confessargli il tradimento della sorella Asuman. Per questo motivo l’aspirante chef, pur essendosi resa conto di provare amore per il ricco imprenditore, darà le sue dimissioni per evitare di stare a stretto contatto con lui. Successivamente Nazli e Ferit si riavvicineranno grazie ad una nuova collaborazione lavorativa visto che diventeranno proprietari dello stesso ristorante. Intanto Deniz, sempre più stufo di vedere la Piran e l’Aslan molto complici, perderà la pazienza.

La Piran in preda alla disperazione, l’Aslan vuole vendere il locale della cuoca

Il musicista deciderà, su consiglio della sorella (Demet), di far scoprire al suo amico che Bulut si è allontanato da lui per colpa di Asuman. L’obiettivo dell’ex fidanzato di Ayla sarà quello di far entrare in conflitto Nazli e Ferit. Il cognato di Hakan quindi farà avere all’architetto la prova per incastrare la sorella della chef. L’Aslan affronterà subito la Piran, pretendo di ricevere delle spiegazioni su ciò che ha fatto Asuman.

La coinquilina di Fatos, essendo messa alle strette, non tratterrà le lacrime e ammetterà al suo socio in affari di non avergli rivelato la verità per non mettere nei guai la sorella. Ferit non vorrà sapere più nulla dalla chef, nemmeno quando la vera colpevole, Asuman, farà di tutto per convincerlo a riconciliarsi con Nazli. La situazione diventerà ancora più complicata dato che l’Aslan deciderà di vendere il locale della Piran. La cuoca, completamente distrutta per essere passata da bugiarda agli occhi di Ferit, prenderà una drastica decisione.

Nazli avrà intenzione di partire con la sorella Asuman. Per fortuna l’Aslan desisterà dal suo intento, ovvero distruggere il sogno della chef, grazie all’intervento di Deniz.