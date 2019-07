Sono settimane che sul web si rincorrono le notizie sul presunto nuovo amore di Angela Nasti: dopo essere stata accostata ad un facoltoso imprenditore di Capri, in questi giorni la ragazza pare essersi avvicinata pericolosamente ad un calciatore di Serie A. Come racconta nei dettagli "Vicolo delle News", la napoletana oggi era a pranzo con Kevin Bonifazi, difensore del Torino e della Nazionale Under 21: si dice che i due si siano conosciuti a Ibiza e che si frequentino da poco più di un mese in gran segreto.

La Nasti vicina ad un calciatore: il gossip impazza

Angela Nasti avrebbe un nuovo amore: a meno di un mese di distanza dalla chiacchierata rottura con Alessio Campoli, l'ex tronista di Uomini e Donne torna al centro del gossip per una presunta frequentazione con un giocatore di Serie A. Il blog "Vicolo delle News", dunque, in queste ore ha pubblicato gli screenshot che dimostrano il pranzo che hanno condiviso oggi la napoletana e Kevin Bonifazi.

Il calciatore che avrebbe rubato il cuore della sorella della fashion blogger Chiara, ha 23 anni ed attualmente gioca nel Torino (ma dovrebbe trasferirsi alla Spal prossimamente).

Voci che circolano sul web da settimane, inoltre, sostengono che i due giovani si sarebbero conosciuti a Ibiza qualche tempo fa (probabilmente quando lei è andata in vacanza con la famiglia, lasciando a casa Alessio Campoli) ed ora si frequenterebbero in gran segreto.

Sul profilo Instagram di Angela, infatti, non c'è traccia di quello che dovrebbe essere il suo nuovo compagno: l'influencer si fa vedere soltanto con le amiche oppure con i parenti, facendo intendere di essere ancora alla ricerca dell'anima gemella.

I Gossip che impazzano nell'ultimo periodo, però, sembrano sostenere l'esatto contrario: Angela starebbe uscendo da tempo con il giocatore Bonifazi, e il pranzo che hanno consumato oggi in una nota pizzeria di Napoli, sarebbe la conferma di tutto.

Angela non conferma e non smentisce i gossip

Da quando ha lasciato Alessio Campoli, 13 giorni dopo averlo scelto a Uomini e donne, Angela Nasti è stata costantemente al centro del gossip per i flirt veri o presunti che ha avuto.

Qualche settimana fa, ad esempio, si diceva che la ragazza stesse frequentando in gran segreto un facoltoso imprenditore di Napoli: i due sono anche stati fotografati a cena con altre persona a Capri. In quel caso, però, la giovane usò i social network per smentire tutto, dicendo che Guido era solo un amico e che lei era felicemente single.

Alcuni giorni fa, invece, la pagina Instagram di "Chi" ha ipotizzato che il cuore della bella 20enne potesse battere ancora per Mattia Marciano: in realtà, l'ex tronista si dice sia fidanzato da oltre un mese con una figlia di Sinisa Mihajlovic.

Oggi, dopo rumors mai confermati, l'influencer viene beccata nello stesso posto dove Kevin Bonifazi stava pranzando: i bene informati sostengono che tra i due ci sia un flirt in corso da tempo, ma stanno ben attenti a non renderlo pubblico per il momento.