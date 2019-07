Ambra Lombardo e Kikò Nalli continuano la loro bellissima storia d'amore nata sotto le telecamere della sedicesima edizione del Grande Fratello. Inutile dire che, durante questi mesi, Ambra ha ricevuto moltissime critiche soprattutto da parte di Francesco Nalli e Tina Cipollari che l'hanno tacciata di visibilità e di essere una stratega.

Ambra lancia un appello a Tina Cipollari

Ambra Lombardo, dopo i vari scontri a distanza con l'ex moglie di Kikò, ha deciso di lanciare un appello all'opinionista di Uomini e Donne chiedendo un avvicinamento e magari di diventare sua amica.

Pubblicità

Pubblicità

Ambra e Kikò stanno infatti vivendo la loro storia felici e contenti dimostrando di fare sul serio.

A tal proposito, Ambra, sembra essere riuscita anche a conoscere i figli del hair stylist ma l'incontro tanto atteso con TIna Cipollari, purtroppo, non è ancora avvenuto. Ambra ha anche rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo, dove ha fatto sapere di ritenere Tina una donna che stima, ma soprattutto un'ottima madre sottolineando la speranza che un giorno possa diventare una sua buona amica.

Pubblicità

Kikò deciso ad aiutare Ambra

Dal momento che Ambra Lombardo ha deciso di lasciare il suo lavoro di insegnante per dedicarsi completamente al mondo dello spettacolo, Kikò è pronto a rimanere al suo fianco aiutandola in tutto e per tutto ma soprattutto appoggiandola nelle sue scelte. Lo stesso ammette di non volerle assolutamente mettere i bastoni fra le ruote dal momento che, a suo avviso, Ambra avrebbe ottime opportunità soprattutto nel mondo della moda.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Grande Fratello

Ambra e Kikò parlano di convivenza

Nonostante tra Kikò ed Ambra ci sia una netta differenza, il rapporto procede a gonfie vele tanto che i due stanno parlando di un'eventuale convivenza: "Il nostro è un amore pulito, senza doppi fini o giochi" ha infatti dichiarato ancora la ragazza al settimanale Nuovo. Con questa frase, l'ex gieffina, ha voluto rispondere a tutte le critiche mosse nei loro confronti e soprattutto quella da parte della sorella di Tina Cipollari che, qualche settimana fa, aveva letteralmente dato parere negativo a questa nuova storia d'amore.

Tina Cipollari, per il momento, non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito ma sta continuando la sua bellissima storia d'amore con lo chef fiorentino Vincenzo Ferrara. L'opinionista di Uomini e Donne, dopo la fine del suo matrimonio con Kikò Nalli, ha voltato sicuramente pagina e, anche i suoi tre figli, sembrano aver accettato la situazione. Ambra dunque sta facendo di tutto per conoscere e farsi conoscere e non è detto che, dopo queste bellissime parole, Tina decida finalmente di mettere una pietra sopra a ciò che è successo durante il Grande Fratello 16.