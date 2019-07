I prossimi appuntamenti con la serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” saranno molto entusiasmanti. Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 lunedì 22 luglio 2019, dicono che Nazli Piran decisa ad aprire un ristorante ad Istanbul con la sua amica Manami, proverà invano a richiedere un muto, dato che i direttori delle banche non accoglieranno la sua richiesta per la mancanza di uno stipendio fisso.

La cuoca non appena si renderà conto di non avere nessuna possibilità per poter realizzare il suo sogno, si dispererà. Il malvagio Hakan Onder invece, dopo aver scoperto grazie ad Ayla che la sorella di Asuman trova qualsiasi scusa per allontanarsi da Ferit Aslan, inizierà ad indagare per far luce sulla misteriosa faccenda.

Riassunto episodio del 18 luglio

Nell’episodio del 18 luglio 2019, Nazli ha deciso di continuare a lavorare per Ferit rifiutando quindi l’offerta di Deniz, che si era detto disposto a pagare la salata multa prevista nel contratto che la cuoca ha firmato.

La convivenza tra la Piran e il ricco imprenditore è diventata insopportabile. Intanto il musicista ha fatto sapere alla sorella Demet che Nazli tornata a prestare servizio per l’Aslan per colpa di una clausola. Successivamente la sorella di Asuman ha accettato di cucinare per degli ospiti del suo datore di lavoro su uno yacht. Nel frattempo Engin e Fatos dopo aver pranzato insieme fuori, hanno deciso di frequentarsi in modo ufficiale.

Ferit oltre ad invitare Nazli a sotterrare l’ascia da guerra, le ha detto che vorrebbe che lei fosse del tutto sincera con lui. Proprio quando la cuoca era sul punto di dire all’Aslan il motivo per cui si era dimessa, è arrivato Engin. Nel corso di una riunione organizzata da Hakan alla pusula holding, Deniz ha scatenato l’ira dell’Aslan, perché grazie al suo voto sua sorella Demet ha ottenuto il ruolo delle pubbliche relazioni che tanto desiderava.

Fatos ha annunciato a Tarik che Engin è il suo fidanzato. L’ex fidanzato di Ayla non appena Ferit ha cercato di metterlo in guardia dicendogli che dovrebbe mantenere le distanze dagli Onder, gli ha detto di essere un egoista. A seguito della lite avuta con il musicista, l’Aslan ha comunicato a Nazli di volerla vedere domani per parlarle di una cosa importante.

Trama puntata del 22 luglio: le indagini di Hakan, Nazli non riesce a richiedere un prestito

La trama della trentunesima puntata che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 22 luglio 2019, rivela che Hakan verrà a conoscenza che i rapporti tra Ferit e Nazli non sono gli stessi di sempre.

Nello specifico il marito di Demet apprenderà tramite la cantante Ayla che la cuoca sta facendo di tutto per allontanarsi dal ricco imprenditore. Il malvagio Onder curioso di sapere il motivo per cui la Piran ha cambiato il suo atteggiamento nei confronti del suo rivale, deciderà di fare delle indagini. Intanto Nazli decisa a realizzare il suo sogno, ovvero ad aprire finalmente un ristorante con la sua insegnante di giapponese Manami, si recherà in banca per chiedere un prestito.

Purtroppo la coinquilina di Fatos non riuscirà nel suo intento, poiché l’istituto di credito si rifiuterà di darle i soldi necessari per poter avviare un’attività a causa della mancanza di un lavoro stabile. Mentre Nazli cadrà in preda alla disperazione totale, Engin inviterà Fatos a cenare con lui. L’Aslan non sospettando affatto che la Piran continua ad essere sfuggente con lui a causa della sorella Asuman, si domanderà per l’ennesima volta come mai trova sempre il modo per evitarlo. Una riunione con l’ambasciatore giapponese Nakatami, consentirà alla cuoca e a Ferit di trascorrere del tempo insieme. Per terminare l’aspirante chef e l’Aslan si riavvicineranno durante il soggiorno in hotel, invece Engin farà una dichiarazione d’amore a Fatos.