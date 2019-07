Occhi puntati sulla coppia di Temptation Island composta da Jessica e Andrea, dopo che nel corso dell'ultima puntata del reality show Mediaset è andato in onda l'atteso falò finale dove si sono detti definitivamente addio. Ma il vero colpo di scena è arrivato quando la ragazza ha scelto di uscire dal villaggio non da sola bensì con il tentatore Alessandro che le ha rapito il cuore nel corso di queste settimane di permanenza nel villaggio delle tentazioni.

E proprio il tentatore, intervistato dal magazine di Uomini e donne, ha fatto un po' di chiarezza su quello che sta succedendo tra di loro.

Temptation Island, Alessandro fa chiarezza sul rapporto con Jessica

Alessandro ha detto di non sentirsi in colpa per la fine della storia d'amore tra Jessica e Andrea, anche perché ritiene che molto probabilmente il dialogo che c'è stato con la ragazza nel corso delle settimane all'interno del villaggio di Temptation Island, l'ha aiutata a maturare una decisione che tutto sommato aveva già preso dentro di sé.

Ecco perché Alessandro non si ritiene responsabile di questa rottura, senza nascondere però che durante le settimane in cui è stato nel villaggio con Jessica ha avvertito una forte attrazione dal punto di vista fisico con lei ma soprattutto ha avvertito una grande sintonia.

Nonostante questo però, il tentatore sostiene che parlare di sentimento sarebbe ancora prematuro: per farlo bisognerebbe che lui e Jessica si vivessero nella quotidianità e quindi lontano dai riflettori mediatici e tutto questo ancora non è accaduto.

Alessandro quindi, al magazine di Uomini e donne ha confessato che al momento lui e Jessica non hanno ancora avuto modo di stare insieme fuori dal villaggio: una notizia che non è passata inosservata sui social, dove in molti sostengono che in realtà il tentatore non fosse interessato per davvero alla ragazza.

'Non ci siamo vissuti nella quotidianità', dice Alessandro

Nonostante questo però, Alessandro ci ha tenuto a precisare nell'intervista concessa al magazine di Uomini e donne che lui ci sarà sempre per Jessica, qualunque cosa accadrà.

Un ulteriore indizio sul fatto che i due non si stessero 'vivendo' fuori dal villaggio di Temptation Island era arrivato dai social, dove in molti avevano notato che Jessica non aveva cominciato a seguire Alessandro su Instagram dopo la fine delle registrazioni del reality show Mediaset.

Cosa succederà a questo punto e quali sono le novità che riguarderanno questa coppia? Per scoprirlo bisognerà attendere la sesta e ultima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia, durante la quale verrà fatto il 'punto della situazione' sulle coppie in gara.