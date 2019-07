Finalmente le trame dei prossimi episodi della soap “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” si avvicineranno sempre di più alla verità sulla tragica fine dei genitori di Bulut. Tutto comincerà quando Ferit Aslan e Deniz scopriranno che Demir e Zeynep hanno avuto un incidente stradale perché i freni della loro vettura erano stati manomessi. Il ricco imprenditore crederà sin da subito che i suoi cari siano morti per mano di Hakan Onder.

Quest’ultimo dopo essere stato aggredito dal suo rivale cercherà di convincere Celali, ad ammettere alla giustizia la sua responsabilità con la morte del suo ex datore di lavoro Demir e della moglie dell’uomo: in tale circostanza busseranno alla porta dell’ex autista Ferit e Nazli. Sfortunatamente Hakan riuscirà ad impedire al suo rivale di scoprire chi è il vero artefice del sabotaggio dell’auto incidentata.

Hakan aggredito da Ferit, Ikbal scopre che Demir fu minacciato dal suo autista

Nelle puntate che i telespettatori hanno già avuto la possibilità di vedere su Canale 5, un drammatico lutto ha colpito la famiglia del protagonista Ferit. A perdere la vita a causa di un incidente stradale nella prima settimana di programmazione dello sceneggiato sono stati Demir e Zeynep, i genitori del piccolo Bulut.

Gli spoiler rivelano che presto l’Aslan e Deniz durante una loro accesa lite verranno a conoscenza che i loro cari non sono deceduti casualmente, visto che il meccanico gli farà sapere che l’auto su cui viaggiavano è stata manomessa il giorno in cui si è verificata la disgrazia. L’ex datore di lavoro di Nazli convinto che l’unica persona implicata con il decesso dei suoi congiunti sia Hakan, lo affronterà dopo averlo accusato di essere l’assassino di sua sorella e di suo cognato, sotto lo sguardo sconvolto di Demet e Deniz.

Il ricco imprenditore pur non avendo potuto dimostrare la colpevolezza dell’Onder, farà allontanare il malvagio uomo da suo nipote, dato che otterrà il consenso per far trasferire Bulut alla sua villa. Successivamente Ferit continuerà ad indagare per scoprire se la sua tesi è esatta, e verrà a conoscenza tramite la signora Ikbal che il defunto Demir prima di morire fece i conti con le minacce del suo autista per averlo licenziato. A quel punto l’Aslan deciderà di rintracciare l’uomo che lavorava per suo cognato.

Celali non accetta la proposta dell'Onder, l'Aslan vicino alla verità

L’architetto si recherà a casa di Celali, proprio quando il malvivente farà i conti con l’Onder: nello specifico il criminale prima di incontrare Ferit, riceverà una proposta dal marito di Demet, poiché gli chiederà di confessare di aver ucciso i genitori di Bulut, dicendogli che in cambio la sua famiglia non avrà nulla da temere.

Celali si rifiuterà di adeguarsi alla volontà di Hakan. A quel punto quest’ultimo grazie ai suoi scagnozzi si accorgerà dell’arrivo dell’Aslan, e rischierà di essere scoperto. L'Onder essendo rimasto bloccato dietro la porta d’ingresso di Celali, minaccerà l’uomo chiedendogli di non accogliere Ferit e Nazli. Il ricco imprenditore non appena l’ex autista di Demir gli dirà che Demir l’ha licenziato senza motivo, e di averlo soltanto minacciato per averlo fatto passare per un ladro, si intrufolerà nell'abitazione del malvivente con la cuoca pur non avendo ricevuto il consenso. Purtroppo Ferit e la sorella di Asuman non si accorgeranno proprio della presenza del marito di Demet.