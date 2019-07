Sono ben tre gli ex protagonisti di Uomini e donne che in questi giorni hanno lanciato sul mercato un loro brano per l'estate: Teresa Langella ad esempio, poche ore fa, ha pubblicato il singolo Ibiza&Formentera, ottenendo tutto il supporto del fidanzato Andrea Dal Corso. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, invece, hanno accettato una sfida piuttosto ardua: la coppia, infatti, ha prestato voce e immagine alla canzone Boletas de amor, contenuta nel compilation Hit mania estate 2019.

Lorenzo e Claudia diventano cantanti

Dopo aver conquistato il pubblico di Uomini e Donne con la loro simpatia, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno deciso di stupire tutti con una novità che riguarda la loro carriera. Come hanno annunciato nei giorni scorsi, da pochissimo è uscito Boletas de amor, un brano nel quale duettano con Mama Song e Dj Ruggix.

La canzone, che segna il debutto della coppia nel mondo musicale, è in lingua spagnola ed è contenuta nella compilation Hit mania estate 2019, assieme a tanti altri successi che impazzano in radio in questi mesi.

Per il "Cobra" e la sua inseparabile compagna è un momento d'oro: ieri, mercoledì 17 luglio, è uscito su Youtube il videoclip ufficiale nel quale i due intonano il loro pezzo a bordo piscina.

L'avventura dell'ex tronista in televisione, però, si dice che non si sarebbe conclusa con la scelta al castello di febbraio: voci sempre più insistenti, sostengono che il ragazzo di origini pugliesi sia tra i candidati principali al ruolo di concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a novembre con la conduzione di Alfonso Signorini.

Teresa e Andrea innamorati a Ibiza

Oltre a Lorenzo Riccardi, anche un'altra ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di cimentarsi con la musica: stiamo parlando di Teresa Langella, la napoletana che ha conquistato il pubblico di Canale 5 con la storia d'amore che sta vivendo con Andrea Dal Corso.

La ragazza, che ha sempre avuto una passione per il canto, da ieri impazza sui digital store e le piattaforme di musica in streaming con Ibiza&Formentera, una canzone molto orecchiabile che racconta le vacanze alle Baleari, che molti giovani come lei scelgono di fare in questo periodo.

Il 17 luglio, dunque, l'ex protagonista del Trono Classico ha lanciato sia il suo nuovo brano, che il videoclip che ha girato poche settimane fa sulla "isla", dove si trova anche in questi giorni per rilassarsi con il fidanzato. A proposito dell'ex corteggiatore veneto, è tanto il tifo che sta facendo per la sua dolce metà: sui social network sono moltissimi i suggerimenti che Andrea dà ai fan, affinché ascoltino e comprino la hit estiva della sua "Terry".