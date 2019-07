Il nuovo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che terrà compagnia ai telespettatori italiani per tutta l’estate 2019, lascerà con il fiato sospeso anche nelle puntate del prossimo mese. Le anticipazioni di agosto, rivelano che Ferit Aslan finalmente troverà una soluzione per potersi ricongiungere con il suo adorato nipote Bulut. Il ricco imprenditore e la cuoca Nazli Piran fisseranno un accordo per garantire una vita serena al bambino.

Pubblicità

Pubblicità

L’architetto e la coinquilina di Fatos convoleranno a nozze pur non essendo una vera coppia di innamorati, e anche se Asuman scoprirà che la loro unione coniugale è tutta una montatura, riusciranno nel loro intento. Ferit e Nazli infatti porteranno al termine il loro obiettivo nel migliore dei modi, visto che durante l’udienza finale il magistrato gli affiderà la custodia del minore.

Deniz ha un incidente, Ferit fa una proposta di matrimonio a Nazli

Negli episodi in programmazione su Canale 5 ad agosto 2019, Nazli e Ferit si alleeranno per poter ottenere l’affidamento di Bulut, architettando un piano inaspettato.

Pubblicità

La cuoca e il ricco imprenditore penseranno di convolare a nozze, per poter consentire al bambino di stare con loro come desidera. Ad aiutare la Piran e l’Aslan nella loro impresa ci saranno Fatos ed Engin. Nel frattempo Ayla farà l’ultimo tentativo per riuscire a riconquistare il suo ex fidanzato Deniz, mentre Hakan e Demet dimostreranno ancora una volta la loro malvagità. La coppia organizzerà una nuova trappola contro Ferit. Successivamente quest’ultimo si prenderà cura di Nazli, che purtroppo farà i conti con la febbre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L’Aslan dopo aver fatto fare una doccia calda alla sorella di Asuman, riceverà la visita della polizia nella sua villa, che lo costringerà a recarsi subito in commissariato. Ferit in realtà si troverà nei guai per colpa degli Onder, visto che a causa loro verrà accusato di avviare delle attività illecite nella sua azienda. Intanto Deniz quando la Piran gli dirà di amare Ferit avrà un incidente in moto, ma fortunatamente si salverà. L’Aslan farà sentire in imbarazzo la sorella di Asuman, facendole una proposta di matrimonio in pubblico, con l’obiettivo di pubblicizzare il loro ristorante.

L’Aslan e la Piran si sposano, Demet e Hakan perdono l’affidamento di Bulut

Il padre di Nazli dopo essere andato su tutte le furie per aver appreso l’imminente matrimonio della figlia, le darà la sua benedizione quando Ferit gli rivelerà che si sposeranno soltanto per salvare Bulut. Demet ancora una volta metterà il bastone tra le ruote al suo ex fidanzato, rinchiudendo la promessa sposa in una cella frigorifera proprio quando sarà intenta a recarsi in chiesa.

Pubblicità

Nazli dopo essere stata salvata da Deniz, finalmente diventerà la moglie dell’Aslan, ma la cerimonia nuziale avrà luogo nella villa del ricco imprenditore. In seguito Asuman rischierà di stravolgere di nuovo la vita di Bulut, quando verrà a conoscenza tramite suo padre che sua sorella e l’Aslan si sono sposati senza amore. La giovane farà la clamorosa scoperta nel momento sbagliato, ovvero quando mancheranno pochi giorni per la sentenza finale riguardante l’affidamento del bambino.

Pubblicità

Inoltre la sorella di Nazli si avvicinerà molto a Deniz. Durante la tanto attesa sentenza, il giudice apprenderà che la Piran e l’Aslan hanno convolato a nozze senza formare una vera coppia. Per fortuna il fratello di Demet risolverà la situazione, dato che per non procurare altre sofferenze al nipote, farà una testimonianza a favore di Ferit e Nazli scatenando l’ira degli Onder.