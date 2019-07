Questa sera 8 luglio andrà in onda la quarta puntata dell'ottava stagione di Hawaii Five-0. L'appuntamento è su Rai 2 alle 21:20 circa con il settimo e l'ottavo episodio, più la replica di un episodio della sesta stagione. La Serie TV statunitense segue le vicende di un'unità di polizia che cerca di combattere il crimine nelle Hawaii. Per tutti coloro che non potessero seguire l'appuntamento di questa sera, sarà possibile riguardare le repliche attraverso il sito online di RaiPlay.

Pubblicità

Pubblicità

Hawaii Five-0, le repliche degli episodi 7 e 8 sul sito di RaiPlay

Un nuovo appuntamento con l'ottava stagione di Hawaii Five-0 è in arrivo. Su Rai 2 andranno infatti in onda gli episodi 7 e 8, rispettivamente intitolati 'Incidenti' e 'Identità nascoste'. Chi per qualsiasi motivazione non potesse assistere alla messa in onda in prima serata, potrà riguardare le repliche attraverso il sito di Rai Play. Il servizio messo a disposizione dalla rete per i telespettatori, permette a chi lo volesse di poter visionare tutte le puntate della serie in tv in questione in qualsiasi momento lo si voglia, dopo la loro messa in onda.

Pubblicità

Per usufruire del servizio, basterà iscriversi attraverso l'inserimento di una propria mail e password da ricordare per gli accessi successivi. Riguardare le puntate della serie in questione sarà completamente gratuito, basterà essere in possesso di una connessione ad una rete internet. Inoltre, per chi lo volesse, sarà possibile scaricare l'apposita applicazione sul proprio smartphone o tablet. In questo modo si avranno tutti gli episodi a portata di mano, in modo tale da poterli rivedere quando fa più comodo. Anche in questo caso sarà necessaria una registrazione prima di iniziare ad usare l'app.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Gossip

Anticipazioni quarta puntata Hawaii Five-0

Nel corso del settimo episodio, Junior rischierà di essere investito da un'automobile e inizierà a correre per la strada, scoprendo che all'interno della macchina c'è la sua ex fidanzata Layla. Il ragazzo ha dovuto lasciare quest'ultima per prendere parte all'addestramento militare. A seguire andrà in onda l'episodio 8, in cui Ronnie chiederà a McGarrett di svolgere delle indagini sulla morte ambigua di Jason, un pilota rimasto ucciso nel corso di un incidente poco chiaro.

Infine, su Rai 2 andrà in onda come di consueto anche una replica di Hawaii Five-0. Stasera tocca all'episodio numero dodici della sesta stagione intitolato 'Il bunker', nel corso del quale un bambino verrà ferito tramite un colpo di pistola e le indagini della polizia porteranno alla scoperta di un bunker, che si capirà essere appartenuto a delle spie giapponesi. L'appuntamento con la quinta puntata sarà per il prossimo lunedì 15 luglio con due nuovi episodi.