La nuova soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” continua a tenere vivo l’interesse del pubblico. Nelle prossime puntate italiane, anche se Nazli Piran non avrà ancora il coraggio per far sapere a Ferit Aslan che Demet e Hakan hanno ottenuto la copia del documento di Demir grazie ad Asuman, il ricco imprenditore arriverà lo stesso alla verità. Lo zio di Bulut quando verrà a conoscenza di non aver vinto l’affidamento del nipote Bulut per colpa della sorella della cuoca, perderà le staffe.

Pubblicità

Pubblicità

L’architetto per la forte delusione, si rifiuterà di ascoltare qualsiasi giustificazione da parte della coinquilina di Fatos, quando gli ammetterà di essere rimasta in silenzio dopo aver scoperto l’ennesima malefatta della sorella per non metterla nei guai.

Ayla e Deniz scoprono il tradimento di Asuman, Nazli e Ferit diventano soci

Le anticipazioni degli episodi in programmazione su Canale 5 tra la fine di luglio e inizio agosto 2019, dicono che il tradimento di Asuman verrà a galla, ma a svelare la verità a Ferit purtroppo non sarà Nazli.

Pubblicità

Tutto comincerà quando Hakan sempre più infastidito di non ricevere attenzioni della moglie Demet per colpa dell’Aslan, farà sapere ad Ayla di essere diventato tutore legale di Bulut grazie al documento trafugato da Asuman. La cantante invece di servirsi della scoperta appena fatta per far riavvicinare ulteriormente la Piran al ricco imprenditore, metterà al corrente Deniz. Quest’ultimo sempre più ossessionato della cuoca, affronterà la sorella Demet per accertarsi che la sua ex fidanzata non gli abbia raccontato una menzogna, e preferirà almeno per il momento non far sapere all’Aslan che Nazli ha protetto Asuman.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Intanto Ferit quando verrà a conoscenza che la Piran dopo essersi licenziata da lui ha iniziato a gestire un ristorante insieme alla sua insegnante di giapponese Manami, troverà la soluzione per tornare a stare a stretto contatto con la donna. L’Aslan acquisterà il 50% delle azioni dell’attività di Nazli, diventando suo socio. In seguito, precisamente durante l’inaugurazione del locale, Deniz si occuperà di intrattenere i clienti con delle canzoni, e farà fatica a non notare la complicità tra la Piran e Ferit dopo averli visti ballare insieme.

Asuman viene licenziata, l’Aslan decide di chiudere il ristorante della Piran

A quel punto il cognato di Hakan, quando avrà la certezza che la chef lo considera soltanto un amico, si vendicherà facendo recapitare all’Aslan la penna usb per smascherare Asuman. L’architetto non appena metterà le mani sulle foto incriminate scattate dalla sorella di Nazli, senza sapere chi gliele ha fatte avere, affronterà subito la cuoca.

Pubblicità

Ferit resterà profondamente deluso quando la coinquilina di Fatos con le lacrime agli occhi gli confesserà di aver protetto la sorella. Il giorno successivo Asuman apprenderà di essere stata licenziata alla Pusula holding, e non sapendo che l’Aslan ha scoperto la sua complicità con l’affidamento di Bulut, crederà che a farle perdere il posto di lavoro sia stata Demet.

Nel frattempo Ferit durante una conversazione con Deniz scoprirà che è stato il musicista a metterlo al corrente della sconcertante verità riguardo alle due sorelle Piran.

Pubblicità

Il ricco imprenditore in preda alla rabbia deciderà di farla pagare a Nazli a caro prezzo, visto che la giovane durante una delle solite giornate lavorative apprenderà che il suo socio ha deciso di chiudere la loro attività.