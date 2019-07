Luca Capuano sta attraversando un momento importante nella sua carriera lavorativa e può essere considerato uno dei protagonisti indiscussi in questa stagione. L'attore è molto seguito sulla sua pagina di Instagram, dove tiene costantemente aggiornati i fan e, recentemente, ha pubblicato una foto. Il protagonista di 'Il Paradiso delle Signore' si sta godendo un periodo di relax con la famiglia dopo un'annata di intenso lavoro.

L'interprete si è messo a confronto con personaggi differenti. Capuano ha dimostrato di essere felice di poter passare del tempo con i figli, con i quali ha un rapporto speciale. Lo dimostra il post scritto dall'interprete che si è espresso attraverso queste parole: "La mia vacanza siete voi". Sono arrivati molti commenti delle fan che hanno sottolineato la bellezza nel vedere una famiglia così unita.

Luca Capuano, nella giornata di ieri, ha fatto una dedica speciale alla moglie, in quanto era il giorno del suo compleanno. Queste sono le dichiarazioni di affetto nei confronti della consorte: "Alla persona che ha permesso tutto ciò, happy anniversary my love".

Il personaggio di Aldo Leone in 'Un posto al sole'

Luca Capuano nelle recenti puntate di Un posto al sole è tra i protagonisti indiscussi, in quanto interpreta il personaggio dell'avvocato Leone.

Aldo riuscirà a conquistare l'amore di Beatrice e le farà una proposta importante chiedendole di lavorare nel suo studio legale. Il napoletano ha un rapporto speciale con i colleghi della soap opera ambientata a palazzo Palladini, in particolare con Patrizio Rispo. Inoltre, recentemente, è stata pubblicata una foto dell'attore in compagnia di Fabio Fulco e Michelangelo Tommaso.

L'importanza della soap opera 'Il paradiso delle signore'

Il pubblico, però, è rimasto particolarmente legato alla figura di Sandro Recalcati, un produttore discografico che si accorge del talento di Tina Amato.

L'uomo è pronto a lasciare la moglie pur di iniziare una relazione con l'artista e fa i conti con molti ostacoli. I giornali non hanno dato per certa la presenza di Luca Capuano nella quarta stagione de Il paradiso delle signore, ma i fan sperano nella possibilità di una riconferma dell'attore. Il settimane "Sorrisi e canzoni" ha dato per certa la presenza di Roberto Farnesi, Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina.

Farnesi, nella giornata di oggi, ha annunciato ai telespettatori sulla sua pagina di Instagram che manca poco tempo per l'inizio delle riprese della soap. Il prodotto televisivo verrà trasmesso su Rai uno dal mese di ottobre e, nel frattempo, vanno in onda su Rai uno le repliche della terza stagione tutti i giorni della settimana.