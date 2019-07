In queste ore si sta molto parlando di una ex coppia di Uomini e donne, ovvero quella formata da Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. I due ragazzi erano già finiti nel mirino del Gossip qualche settimana fa a causa di alcuni screzi con la caporedattrice del talk show Raffaella Mennoia. Ad ogni modo, a parte questa polemica, i due ragazzi stanno generando scalpore per un'altra questione. Di recente, Oscar ha pubblicato un video in cui sembra fare una proposta di Matrimonio ad Eleonora, tale immagine aveva subito stuzzicato la curiosità dei fan.

Proprio per questo motivo, molti utenti hanno commentato chiedendo ai due ragazzi se stessero per convolare a nozze. Nel tentativo di chiarire definitivamente la situazione, è intervenuta direttamente Eleonora.

La Rocchini, infatti, attraverso il suo profilo Instagram, ha deciso di smentire categoricamente, anche se ha lasciato una porta aperta alla questione. Eleonora infatti ha detto: "Nessun matrimonio per ora".

Eleonora smentisce la notizia del matrimonio attraverso le IG Stories

Eleonora ed Oscar sono una tra le coppie più durature nate sotto i riflettori di Uomini e Donne. Purtroppo, non capita spesso di vedere che le relazioni nate all'interno del talk show durino anche lontano telecamere.

Ad ogni modo, i due ragazzi in questione fanno parte di quella ristretta cerchia di persone. Negli ultimi giorni, alcuni video di Oscar, in cui sembrava fare una proposta di matrimonio alla sua donna, hanno fatto sorgere il sospetto che tra lui ed Eleonora possa esserci un lieto evento in vista. Un volta sganciato lo scoop, molti utenti hanno incominciato a fare domande e a chiedere spiegazioni in merito.

Proprio per dissipare ogni dubbio, Eleonora Rocchini è intervenuta in merito alla vicenda ed ha chiarito tutto.

La ragazza ha pubblicato un post, attraverso le Instagram Stories, in cui ha chiesto ai fan di smettere di mettere in giro false voci, dal momento che lei ed Oscar non stanno per sposarsi.

I due ex di Uomini e Donne sono impegnati in altro e non nella preparazione delle nozze

Eleonora Rocchini ha detto che non ci sarà nessun matrimonio con Oscar, almeno per ora. Questo, quindi, vuol dire che i due ragazzi non hanno escluso l'ipotesi di sposarsi un giorno.

Ad ogni modo, almeno per il momento, i due ragazzi hanno per la testa altri pensieri. Si stanno concentrando ad altro e non hanno affatto intenzione di organizzare un matrimonio a breve.

Ricordiamo, infatti, che i due hanno un marchio di costumi che stanno portando avanti con tanto successo e fatica. Pertanto, preferiscono dedicarsi maggiormente a questo piuttosto che ad altro. Non ci resta che attendere per scoprire se cambieranno idea oppure no.