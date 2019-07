La serie televisiva di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, approdata sulla rete ammiraglia Mediaset da un mese, continua ad incuriosire. Le prossime puntate italiane in programmazione ad agosto si preannunciano entusiasmanti. Finalmente Demet conoscerà la vera natura dell’uomo che ha sposato. La sorella di Deniz, dopo aver sorpreso Ferit Aslan parlare con Mehmet (il cugino di Resul), apprenderà che il giovane ha manomesso la vettura che ha causato il decesso di Demir e Zeynep su ordine di suo marito Hakan.

La zia di Bulut metterà alle strette il suo compagno accusandolo di essere il mandante dell’omicidio di suo fratello e di sua cognata. Dopo aver ammesso alla moglie che i genitori di suo nipote sono morti per mano sua, l’Onder troverà il modo per farla restare in silenzio.

Ferit e Deniz scoprono che l’auto dei genitori di Bulut fu manomessa, Mehmet protegge Hakan

Negli episodi che i telespettatori potranno vedere su Canale 5 tra qualche settimana Ferit continuerà a fare delle indagini per riuscire a far luce sul decesso di Demir e Zeynep.

Dopo aver appreso che l’auto su cui viaggiavano i genitori di Bulut era stata manomessa sia prima dell’incidente e dopo la sciagura, l’Aslan vorrà vederci chiaro sull’intricata vicenda. Deniz e il cognato di Hakan si metteranno alla ricerca di un certo Mehmet, l’uomo che avrebbe sabotato la vettura incidentata, e grazie all'aiuto della signora Ikbal riusciranno a recuperare l’indirizzo dell’abitazione in cui vive.

Il malvivente, che si rivelerà essere un parente stretto di Resul, tenterà di far perdere le sue tracce non appena vedrà il ricco imprenditore e l’ex fidanzato di Ayla. Fortunatamente Ferit e Deniz riusciranno ad interrompere la fuga del giovane e a chiedergli le dovute spiegazioni. Mehmet farà credere all’Aslan e al fratello di Demet di non essere a conoscenza delle attività illecite che svolge suo cugino.

A questo punto l’architetto darà il suo biglietto da visita al parente di Resul e gli farà presente di essere disposto a pagarlo se dovesse fare qualche scoperta.

Demet sconvolta, l’Onder ammette di essere l’assassino di Demir e Zeynep

Mehmet dimostrerà di aver mentito a Ferit e Deniz visto che subito dopo rassicurerà la signora Onder, dicendole di non aver detto a nessuno di aver manomesso la macchina dei defunti genitori di Bulut su richiesta di Hakan.

Dopo essere venuta a conoscenza che suo fratello e sua cognata sono morti per colpa di suo marito, Demet darà dei soldi a Mehmet e gli chiederà di fingere di non aver mai parlato con lei. La sorella di Deniz, sconvolta per la scoperta appena fatta, farà ritorno a casa e farà fatica a nascondere la sua agitazione ad Hakan. Demet, non appena suo marito le chiederà delle spiegazioni riguardo al suo stato alterato, lo accuserà di essere il responsabile della morte di suo fratello Demir.

Dopo aver ascoltato le parole della moglie, l’Onder le chiederà se a metterla contro di lui è stato Ferit senza ricevere nessuna risposta con Demet che continuerà a dirgli di essere un assassino. Nel bel mezzo della lite Hakan uscirà allo scoperto, ammettendo di aver commissionato l’omicidio di Demir e Zeynep. Dopo essere stato minacciato da Demet, che affermerà di essere disposta a mettere fine al loro matrimonio, l’Onder la ricatterà dicendole che potrà denunciarla per aver tentato di uccidere Nazli.