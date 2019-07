Finalmente i telespettatori italiani stanno avendo modo di seguire la tanto attesa soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Nelle prossime puntate, Deniz dimostrerà ancora una volta di essersi preso una vera e propria cotta per l’ambiziosa cuoca Nazli Piran. Il fratello di Demet quando avrà la conferma che c’è davvero del tenero tra la coinquilina di Fatos e il suo migliore amico Ferit Aslan grazie ad Ayla, perderà il senno della ragione.

Il cognato di Hakan accecato dalla gelosia per aver visto il foulard della sorella di Asuman nella stanza del ricco imprenditore, si renderà protagonista di una violenta rissa, al tal punto da farsi arrestare. Fortunatamente Deniz lascerà subito il carcere con l’aiuto dell'Onder che sempre più deciso ad impossessarsi dell'azienda di Ferit, vorrà servirsi del cognato per riuscire nel suo intento.

Ayla soffre ancora per Deniz, Nazli si vuole allontanare da Ferit

Le anticipazioni riguardanti gli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, rivelano che Ayla stufa di non essere riuscita a riconquistare il suo ex fidanzato, gli farà notare che la donna che ha preso il suo posto, cioè Nazli, è innamorata dell'Aslan.

Ancora una volta il fratello di Demet non darà credito alle parole della cantante, visto che sarà convinto che stia facendo di tutto per farlo tornare tra le sue braccia. A quel punto il musicista spezzerà nuovamente il cuore alla sua ex fidanzata, sottolineandole che tra di loro dovrà esserci soltanto un rapporto lavorativo, visto che le consentirà di continuare ad esibirsi nel locale che ha acquistato. Deniz pur non credendo alla versione di Ayla, proporrà a Nazli di fare la cuoca nella sua attività, con l’intento di farla allontanare da Ferit.

Inizialmente la Piran non darà nessuna risposta all'offerta del fratello di Demet, ma poi farà un passo indietro. In particolare l’aspirante chef dopo essersi scambiata un bacio molto passionale con l’Aslan, penserà di smettere di lavorare per lui. Nazli si sentirà ancora a disagio per non essere riuscita a confessare al ricco imprenditore la complicità della sorella Asuman con l’affidamento di Bulut.

Il fratello di Demet viene arrestato, Hakan cerca di portare dalla sua parte il cognato

Prima di prendere la giusta decisione, la cuoca prenderà parte ad una cena tenutasi alla villa di Ferit, per stare accanto a Bulut: quest'ultimo avrà modo di passare del tempo con il suo adorato zio, perché Demet e Hakan si organizzeranno per andare a vivere insieme al bambino in una nuova casa.

Nel corso della serata, Ayla cercherà di far aprire gli occhi al suo ex fidanzato. La cantante dopo essersi accorta che l’Aslan tiene sul comodino il foulard che Nazli aveva dimenticato nel locale di Deniz, troverà un escamotage. Ayla farà cadere un bicchiere di vino addosso al fratello di Demet, e dopo avergli fatto credere di essere dispiaciuta per ciò che è successo, lo inviterà a cambiarsi la maglietta nella camera di Ferit. Il musicista non appena vedrà l’indumento della cuoca, se ne andrà via dalla festa senza motivare il suo gesto.

Successivamente Deniz perderà di nuovo le staffe non appena vedrà Ferit e Nazli sempre più vicini nel suo bar: in tale circostanza l’ex fidanzato di Ayla scatenerà la sua rabbia contro alcuni individui per aver importunato delle clienti. Purtroppo il fratello di Demet finirà in prigione con l’accusa di aggressione, ma verrà subito scagionato grazie al cognato Hakan: quest'ultimo approfitterà dell'occasione per chiedere al musicista di aver bisogno del suo aiuto in modo da poter mettere le mani sulla pusula holding, ma lo inviterà a non far sapere a nessuno di essere tornato in libertà per merito suo.