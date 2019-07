Vi sarà un graditissimo ritorno come ci rivelano le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 15 al 19 luglio. A tornare sarà infatti Patrizio che dirà a tutti di aver terminato lo stage. Tuttavia, ancora al centro delle trame ci saranno anche Marina e l'uomo misterioso. Vediamo meglio i dettagli di questi spoiler nel proseguo dell'articolo.

Upas trame metà luglio: Diego fuori controllo

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda alla metà di luglio ci raccontano che Patrizio tornerà a Napoli in modo del tutto inaspettato.

Pubblicità

Pubblicità

Il ragazzo si giustificherà infatti dicendo a tutti di aver terminato lo stage. Beatrice, invece, dirà ai suoi colleghi ovvero Ugo, Susanna e Niko di aver trovato una nuova importante offerta di lavoro che vorrà cogliere al volo. Per farlo, però, dovrà lasciare il loro studio. Diego, intanto, nonostante abbia giurato al padre di voler dimenticare Beatrice, sarà invece sempre più fuori controllo tanto che sarà sul punto di fare qualcosa di insano.

Pubblicità

Gli spoiler ci rivelano che Filippo intraprenderà un viaggio di lavoro. L'uomo saprà bene che a causa del suo impiego l'equilibrio creatosi con Serena vacillerà, e per questo deciderà di dare la priorità a sua moglie e alla bambina piuttosto che al lavoro.

Otello prende le distanze dalla sua famiglia

Gli spoiler di Un posto al sole dal 15 al 19 luglio ci raccontano che il simpatico Otello deciderà di prendere le distanze dai suoi familiari a causa del crescente successo che otterrà dal web.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Marina, invece, porrà tante speranze nell'uomo misterioso e cercherà di instaurare con lui un buon rapporto. Quando inizierà a credere che tra di loro possa davvero crearsi un legame, però, emergerà qualcosa di nuovo. Tale novità purtroppo la getterà nello sconforto. Patrizio, invece, inizierà a provare un certo fastidio nel comportamento di Diego: quest'ultimo, infatti, nonostante sappia che il fratello è tornato a Napoli sarà latitante. Per Beatrice, invece, arriverà il momento di prendere finalmente un'importante decisione.

Proseguono i problemi per Serena e Filippo

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che proseguiranno i problemi per Filippo e Serena così come i loro impegni imprenditoriali con Roberto. Purtroppo le cose non andranno per il meglio, ma proprio quando gli eventi prenderanno una brutta piega, all'orizzonte si prospetterà una soluzione. Marina verrà invece a conoscenza della triste vita di Arturo: la donna scoprirà infatti che l'uomo è malato e che non vuole sottoporsi alle cure per cercare di sconfiggere il tumore.

Pubblicità

Frattanto per Patrizio si prospetterà una ghiotta occasione di lavoro: gli verrà chiesto infatti di diventare il nuovo cuoco sullo yacht della società di chartering di Filippo e Serena. Giulia, invece, deciderà di recarsi qualche giorno in vacanza da Denis nonostante Mirko desideri che lei resti a Napoli. Il figlio di Raffaele, infine, deciderà di accettare il posto offertogli da Filippo per cui lui e Serena dovranno comunicarlo a Roberto. Infine mentre i Ferri inizieranno ufficialmente la loro attività imprenditoriale, Diego continuerà a far preoccupare il povero Raffaele.