I protagonisti delle prossime puntate italiane della famosa soap opera spagnola “Il Segreto” continueranno ad essere Isaac Guerrero ed Elsa Laguna. Precisamente nel capitolo numero 2.023, ci sarà un avvicinamento tra il carpentiere e la rivale di Antolina, che non passerà di certo inosservato. La sorella del defunto Jesus curerà al suo ex fidanzato una ferita grave provocata mentre lavorava: in questa circostanza Matias Castaneda non farà fatica ad accorgersi che tra il suo amico e la Laguna l’amore è ancora vivo.

Isaac fa ingelosire la moglie, Antolina stringe un patto con Alvaro

Le anticipazioni ci rivelano che negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Antolina andrà per l’ennesima volta su tutte le furie a causa di Elsa. Quest'ultima avrà modo di stare a stretto contatto con il suo ex fidanzato Isaac, assunto dal dottor Alvaro per ristrutturare il dispensario. L’ex ancella disposta a tutto per salvare il suo matrimonio, farà delle indagini e scoprirà che il sostituto di Zabaleta che ha fatto breccia nel cuore della sua rivale, intraprende sempre delle relazioni sentimentali con donne benestanti per impossessarsi dei loro averi.

La moglie del carpentiere non appena il nuovo medico le rivelerà che la Laguna in realtà ha ricevuto l’eredità del defunto padre Amancio, approfitterà della situazione per avere un vantaggio. La Ramos stringerà un patto con Alvaro, visto che gli proporrà di seguire i suoi consigli per riuscire a sposare Elsa, ma in cambio pretenderà che a seguito della loro cerimonia nuziale se ne andranno via da Puente Viejo insieme.

Elsa medica la ferita del Guerrero, il Fernandez mette in pratica i consigli dell'ex ancella

Intanto il Guerrero non appena noterà la complicità tra la sua ex fidanzata e il Fernandez, non riuscirà a nascondere la sua evidente gelosia.

Il falegname dopo aver rinunciato a fare delle ricerche sul passato della nuova fiamma della Laguna con l’intento di smascherarlo, troverà conforto con il suo amico Matias. Quest'ultimo ancora una volta consiglierà ad Isaac di non interessarsi più ad Elsa. Il carpentiere a causa del nervosismo, purtroppo si farà del male durante una giornata lavorativa, al tal punto che il marito di Marcela lo porterà subito al dispensario per farlo curare. La Laguna si vedrà costretta a medicare la ferita del suo ex fidanzato, a causa dell'assenza di Alvaro e di Zabaleta.

Il locandiere mentre Elsa si appresterà a dare dei punti al braccio del falegname, noterà che i due provano ancora dei forti sentimenti. Alvaro non appena verrà a conoscenza del gesto della sua amata, la riempirà di complimenti. Successivamente il nuovo dottore inizierà a mettere in pratica tutto ciò che gli dirà Antolina, visto che regalerà alla Laguna una scatola di cioccolatini e uno specchio.