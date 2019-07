Le avventure dello sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, sono sempre più travolgenti. Gli spoiler riguardanti gli episodi che i telespettatori italiani avranno la possibilità di vedere le prossime settimane, segnalano che ancora una volta Demet farà il possibile per impedire al suo ex fidanzato Ferit Aslan di intraprendere una relazione con Nazli Piran. A causa della sorella, Deniz farà scoprire al suo amico che Bulut è stato affidato agli Onder con l’aiuto di Asuman.

Purtroppo il ricco imprenditore non la prenderà affatto bene, quando apprenderà la verità, ma soprattutto non riuscirà a perdonare l’ambiziosa cuoca quando avrà la conferma che ha protetto la sorella.

Nazli gestisce un suo ristorante, Deniz su tutte le furie

Nelle puntate già andate in onda su Canale 5, il piccolo Bulut dopo aver perso i suoi genitori per mano del malvagio Hakan, si è visto costretto a separarsi dallo zio Ferit. Ad aiutare Demet e il marito ad ottenere la custodia provvisoria del nipote è stata Asuman.

Quest’ultima in cambio del denaro ha fotografato un documento in possesso soltanto dal datore di lavoro di sua sorella Nazli, mettendo in difficoltà il ricco imprenditore. L’Aslan dopo non essere riuscito a convincere il giudice a far rimanere con lui suo nipote, è andato su tutte le furie quando ha visto i tutori legali del bambino nella sua azienda. Intanto l’aspirante chef pur avendo scoperto che ad aiutare gli Onder è stata sua sorella, non ha ancora avuto il coraggio per confessare la verità a Ferit.

Purtroppo la coinquilina di Fatos per via del segreto riguardante la sorella, e quindi stufa di dover continuare a mentire preferirà prendere le distanze dall’Aslan. La cuoca convincerà il ricco imprenditore ad accettare il suo licenziamento. A quel punto Nazli inizierà a lavorare finalmente in un ristorante tutto suo, ma nonostante ciò, si avvicinerà di nuovo a Ferit. Deniz non appena vedrà la complicità tra il suo amico e la cuoca oltre a non riuscire a trattenere le lacrime, se ne andrà via da un party in cui saranno presenti amici e parenti.

Il musicista furioso per non essere riuscito a conquistare la Piran, seguirà il consiglio della sorella Demet per metterla in cattiva luce agli occhi dell’Aslan.

Ferit deluso dalla Piran, la sorella di Asuman decide di partire

Nello specifico la moglie di Hakan sempre più intenzionata a tornare tra le braccia di Ferit, approfitterà dell’occasione chiedendo al fratello di far avere al suo ex fidanzato la penna usb per fargli scoprire che ad aiutarla ad ottenere l’affido di Bulut è stata Asuman.

Deniz dopo un’iniziale titubanza, farà recapitare al suo amico la chiavetta con le foto per incastrare la sorella di Nazli, facendolo rimanere sconvolto. Nel frattempo quest’ultima dopo essersi accorta di provare dei forti sentimenti per l’Aslan, si deciderà a rivelargli una volta per tutte il terribile gesto commesso dalla sorella, ma ormai sarà troppo tardi. Purtroppo il benestante manager anticiperà la sua ex cuoca, visto che dopo averle espresso la sua delusione le chiederà di dirgli se era a conoscenza del vile comportamento di Asuman.

Quest’ultima pentita dai sensi di colpa per l’ennesima volta, tenterà di far il possibile per far riconciliare la sorella e Ferit. La giovane inoltre si vendicherà di Demet, facendo sapere ad Hakan che sua moglie ha abortito. L’Aslan ancora arrabbiato per essere stato ingannato, deciderà di vendere il locale di Nazli dopo essere diventato suo socio. Quest’ultima non appena verrà a conoscenza dell’intenzione del suo ex datore di lavoro, deciderà di lasciare Istanbul con la sorella.