Andrea Damante da quando ha archiviato la relazione con Giulia De Lellis, è stato pizzicato con diverse ragazze. Questa volta però il giovane veronese sembra fare sul serio con Sara Croce.

L’ex tronista di Uomini e Donne sembra essersi ripreso dopo l’addio all’influencer romana. Il Dama e l’ex Madre Natura passano sempre più tempo insieme. Ultimamente Andrea e Sara sono stati beccati in una nota discoteca sul lago di Garda. I due sono apparsi piuttosto sereni e complici.

Mentre Andrea era intento a suonare in consolle, la Croce si è scatenata al suo fianco.

Stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, inoltre, Andrea e Sara prima di recarsi in discoteca sarebbero stati a casa di lui.

Nei giorni scorsi l’ex fidanzato di Giulia De Lellis dopo i vari pettegolezzi ha confermato la frequentazione con la modella. Damante intervistato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, si è spinto oltre: “Questa volta faccio sul serio, non è solo un flirt”.

La nuova coppia dell’estate è stata immortalata mentre faceva un bagno nelle acque cristalline e si è scambiata un tenero bacio. Dunque, Andrea dopo numerosi flirt sembra essere pronto a voltare pagina definitivamente. Se tra i due durerà non possiamo saperlo, ma Damante sembra partire con il piede giusto.

Chi è Sara Croce

Sara Croce è diventata famosa sul piccolo schermo per aver vestito i panni di Madre Natura. La giovane è originaria di Garlasco ed ha 21 anni.

Si è diplomata all’Università di Milano alla facoltà di comunicazione dell’impresa. Una delle cose che più ama fare Sara, è mantenere perfetta la propria forma fisica. Infine, ama postare foto personali sui social.

Giulia De Lellis: nuova dedica a Iannone

Mentre Andrea Damante ha ritrovato solamente ore il sorriso con Sara Croce, Giulia De Lellis ha già le idee chiare. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra essere sempre più innamorato del pilota della MotoGP.

Da quando i due sono usciti allo scoperto, non si nascondo più. Nelle scorse ore la De Lellis ha utilizzato il proprio profilo Instagram per fare una dedica al suo Andrea: “Sei il solo e unico, mi manchi”. L’influencer romana dopo le parole importanti della volta scorsa, si è dovuta allontanare dal suo fidanzato per via del Gran Premio di Germania. Nonostante le frecciatine delle malelingue, c’è già chi spera in una futura è imminente convivenza dei due beniamini.

Una delle cose che più sorprese, è l’atteggiamento di Andrea Iannone. L’ex fidanzato di Belen era molto tempo che i fan non lo vedevano così romantico. Tra i due è continuo di dediche e messaggi d’amore. A questo punto gli haters di questa coppia, non possono fare altro che ricredersi.