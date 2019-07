La serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, è sempre ricca di intrighi e colpi di scena. Gli spoiler delle puntate che i telespettatori italiani potranno vedere la settimana prossima, annunciano che Nazli Piran prima di poter aprire finalmente un ristorante con la sua amica Manami grazie all’aiuto del padre Kemal, avrà modo di tornare a stare a stretto contatto con Ferit Aslan.

Pubblicità

Pubblicità

A far riavvicinare la cuoca e il ricco imprenditore sarà una riunione con dei giapponesi. Lo zio di Bulut e la sorella di Asuman durante un’intera giornata trascorsa in albergo insieme, dimostreranno di essere molto complici. Ferit e Nazli purtroppo quando rientreranno ad Istanbul, dovranno guardarsi alle spalle da Deniz e Ayla.

Ferit e Nazli passano una giornata in hotel, Hakan indaga

Prima di raccontare ciò che accadrà nelle nuove puntate dello sceneggiato, è bene ricapitolare ciò che è accaduto in questi giorni.

Pubblicità

Ferit dopo aver costretto Nazli a continuare a lavorare per lui grazie ad una clausola presente nel contratto, l’ha lasciata finalmente libera di fare ciò che vuole, a seguito di una discussione molto accesa avuta con Deniz. Dopo essere stata licenziata come desiderava, la cuoca ha detto a Manami di aver deciso di aprire il ristorante giapponese con lei. Successivamente l’Aslan quando ha appreso che la sorella di Asuman era sul punto di avviare una sua attività, le ha chiesto subito delle spiegazioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

A quel punto la coinquilina di Fatos ha detto al suo ex titolare che l’avrebbe sicuramente aiutata se avesse saputo le sue intenzioni. Le anticipazioni degli episodi in programmazione dal 22 al 26 luglio 2019, dicono che Nazli si recherà in una banca con l’obiettivo di farsi dare un prestito, ricevendo un netto rifiuto per la mancanza di una busta paga. La Piran amareggiata per non aver potuto acquistare il locale dei suoi sogni, incontrerà casualmente Ferit in compagnia dell’ambasciatore Nakatami.

Quest’ultimo dopo essersi ricordato che la cuoca è brava a cucinare la inviterà a trascorrere un giorno e una notte nella sua città su richiesta di sua moglie. La sorella di Asuman accetterà di lasciare Istanbul con l’Aslan. Arrivata a destinazione, la cuoca si sentirà in imbarazzo quando scoprirà di aver scambiato la stanza di Ferit per la sua. Quest’ultimo dopo aver sorpreso Nazli nella sua vasca da bagno, la incontrerà nella sala d’ingresso dell’albergo.

Pubblicità

Il ricco imprenditore non appena la chef gli farà capire che le loro strade hanno preso delle direzioni diverse, le dirà con molta certezza che si riavvicineranno. Nel contempo Hakan vorrà scoprire cos’è successo tra Nazli e Ferit, quando Ayla gli dirà che la cuoca non presta più servizio alla villa del suo rivale. Fatos approfitterà dell’assenza della cuoca, per invitare Engin a cenare a casa sua.

Pubblicità

Deniz deciso a smascherare Asuman, l’apertura del ristorante della Piran e di Manami

La perfida Demet cercherà di mettere il fratello contro la Piran e l’Aslan. Quest’ultimo scatenerà la furia di Hakan, dopo aver licenziato tanti dipendenti della pusula holding. L’Onder stufo di non essere preso in considerazione nelle decisioni che avvengono nell’azienda, si alleerà con Ayla per mettere fuori gioco il suo rivale. In seguito, precisamente quando la Piran farà ritorno in Turchia riceverà una bellissima sorpresa, dato che suo padre le darà il denaro che le serviva per poter aprire il ristorante. Nel frattempo Deniz inviterà i suoi amici a casa sua per fagli ascoltare una sua nuova canzone, spiazzando la Piran. Quest’ultima non appena si renderà conto che la dichiarazione d’amore fatta dal musicista era diretta a lei, gli farà capire di non ricambiare i suoi sentimenti. In seguito il fratello di Demet tramite Ayla apprenderà che gli Onder hanno ottenuto il documento del defunto Demir grazie ad Asuman. Deniz quando la sua ex fidanzata gli dirà anche che Nazli sapeva del tradimento della sorella, deciderà di far sapere la verità a Ferit. Intanto la Piran e Manami verranno a conoscenza di avere un nuovo socio, mentre il cognato di Hakan farà la conoscenza del padre della cuoca. Demet dopo aver ascoltato una conversazione privata del marito, deciderà di farlo arrestare rivelando alla polizia che l’uomo è implicato in alcuni affari illeciti. L’Onder a seguito del duro scontro a fuoco avuto con le forze dell’ordine, riporterà una ferita ad un braccio, ma nonostante ciò, riuscirà a presenziare ad un servizio fotografico organizzato dalla moglie. Per concludere Nazli e la sua insegnante di giapponese avvieranno la loro attività.