Grande attesa per la messa in onda della quinta puntata di Temptation Island 2019, che verrà trasmessa in prima serata su canale 5 lunedì 22 luglio e durante la quale i fan assisteranno all’ultimo falò prima del tanto atteso confronto finale. In gioco ancora tre coppie, Ilaria e Massimo, Vittorio e Katia e Nicola e Sabrina, pronte, ancora una volta, a mettere alla prova la forza del loro amore. Stando ad alcune anticipazioni, pare che tra Sabrina Martinengo e Nicola Tedde le cose non stiano volgendo al meglio, tanto che, visionando una delle clip del promo, si vede la 42 enne piangere sconsolata in riva al mare.

Pubblicità

Pubblicità

Nicola sarà andato oltre con la single Maddalena?

Temptation, spoiler del 22 luglio: il pianto di Sabrina in riva al mare, crisi con Nicola

Mancano solo due puntate al termine dell’avventura di questa settima edizione di Temptation Island e i fan del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi sono curiosi di sapere come andrà a finire tra le tre coppie rimaste. In particolare quella composta da Sabrina e Nicola ha destato sin dall’inizio l’interesse dei telespettatori, vista anche la differenza di età tra i due e il particolare feeling instaurato, sin da subito, dalla donna con il single Giulio Raselli, volto già noto e molto amato dal pubblico di canale 5, in quanto ex corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e donne.

Pubblicità

L’atteggiamento di Sabrina nei confronti del tentatore, non solo ha attirato le critiche di molti utenti, ma ha scatenato l’ira del fidanzato, il quale, solo in un secondo momento si è legato alla tentatrice Maddalena, con la quale ora sta passando ogni momento della giornata. Se in molti pensano che la coppia sia prossima all’addio, guardando gli spoiler sulla quinta puntata, sembra però che qualcosa stia cambiando, dato che, inaspettatamente, si vede Sabrina in lacrime dopo aver visionato un filmato del fidanzato. Ci sarà un riavvicinamento tra i due all’ultimo falò?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Temptation, anticipazioni 5^ puntata: Nicola potrebbe aver baciato la single Maddalena

Il pianto della 42 enne in riva al mare fa supporre che qualcosa sia successo tra il fidanzato Nicola ed Elena e, da quanto si può intuire dall’rvm pubblicato sulla pagina Facebook del programma, Nicola potrebbe aver baciato Maddalena dopo averla raggiunta in casetta, dove le telecamere non sono ammesse. Sta di fatto che Sabrina non prenderà affatto bene la cosa, arrivando a sfogarsi in un pianto liberatorio in riva al mare, magari ripensando anche al suo comportamento con Giulio.

Non è dato sapere se la donna verrà poi raggiunta da Raselli e, solo con la messa in onda della quinta puntata di Temptation Island di lunedì 22 luglio, si scoprirà cosa è realmente successo tra Nicola, Maddalena e Sabrina.