Finalmente ci sarà la tanto attesa svolta nelle prossime puntate della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Gli spoiler dicono che Ferit Aslan, nonostante Hakan Onder tenti di ostacolarlo in tutti i modi, scoprirà chi ha causato il decesso di Demir e Zeynep. Tutto comincerà quando il ricco imprenditore, dopo aver appreso che la vettura incidentata era stata manomessa, accuserà il marito di Demet di essere il responsabile della sciagura.

A questo punto il cognato di Deniz cercherà di convincere Celali, l’ex autista del defunto padre di Bulut, a confessare di essere l’assassino del duplice omicidio. Nonostante le minacce rivolte da Hakan alla famiglia, il malvivente non si adeguerà alla sua volontà. Il rivale di Ferit manterrà la sua parola visto che si vendicherà facendo uccidere Celali dai suoi scagnozzi. Quest’ultimo prima di morire farà in tempo a confessare all’Aslan che i suoi parenti sono morti a causa di Resul.

Hakan minaccia Celali, Ferit indaga sulla morte dei genitori di Bulut

Le anticipazioni degli episodi che il pubblico vedrà in Italia nelle prossime settimane dicono che Hakan, dopo essere stato accusato da Ferit di essere il colpevole della morte di Demir e Zeynep, farà il possibile per nascondere tutte le prove della sua complicità nella sciagura. Il marito di Demet si recherà da Celali, l’ex autista del defunto cognato, e lo costringerà a dichiararsi l’omicida dei genitori di Bulut.

Il criminale non si lascerà affatto intimorire dalle minacce dell’Onder e farà entrare senza esitazioni Ferit e Nazli nella sua abitazione. Il ricco imprenditore, per far luce sul tragica fine dei suoi cari rischierà addirittura di essere ucciso dal cognato di Deniz, che gli punterà contro la sua arma da fuoco con il timore che possa accorgersi della sua presenza. Fortunatamente non accadrà nulla di grave visto che il marito di Demet non verrà smascherato.

Il marito di Demet commissiona l’omicidio di Resul e Celali, l’Aslan apprende la verità

Il malvagio Hakan perderà le staffe non appena verrà a conoscenza che l’Aslan e Deniz hanno scoperto che la macchina su cui viaggiavano Demir, Zeynep, Leman e Bulut era stata sabotata. L’Onder chiederà delle spiegazioni a Resul per non aver cancellato dalla vettura le tracce della manomissione. A questo punto il marito di Demet farà credere al suo fidato scagnozzo di non aver intenzione di ucciderlo per affidargli un altro incarico.

Hakan ordinerà a Resul di mettere fine all’esistenza di Celali mentre nel frattempo dirà agli altri suoi uomini che quando il loro amico si sbarazzerà dell’ex autista dovrà pagare con la sua vita per non essere riuscito a non lasciare nessuna traccia nella vettura incidentata. L’Aslan si recherà nuovamente nell’appartamento di Celali proprio quando l’uomo sarà sul punto di esalare l’ultimo respiro.

Quest’ultimo prima di morire, però, riuscirà a dire a Ferit che Demir e Zeynep sono morti per mano di Resul.