Buone notizie in arrivo per tutti i fan della soap opera Il Paradiso delle signore, che come ben saprete dallo scorso anno è diventata una soap opera in onda tutti i giorni su Rai 1. Dopo che si era parlato di una possibile chiusura della serie, la Rai ha fatto un passo indietro e ha annunciato che la serie tornerà in onda nuovamente nel corso delle prossima stagione autunnale, con degli episodi inediti che si preannunciano ricchi di colpi di scena e di grandi novità.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 2: la soap riparte il 14 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione ufficiale de Il Paradiso delle signore, rivelano che la seconda stagione aprirà i battenti in leggero ritardo rispetto a tutti gli altri programmi del daytime della rete.

Le riprese del nuovo capitolo che vedrà protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni cominceranno ad inizio agosto e per vedere in onda le nuove puntate della soap bisognerà attendere il prossimo lunedì 14 ottobre, come sempre alle ore 15.40 circa sulla rete ammiraglia.

Questo vuol dire che per tutta l'estate e anche per tutto il mese di settembre, andranno in onda le repliche della prima serie che ha concluso la stagione con risultati d'ascolto in costante crescita, fino ad arrivare al picco dell'ultima puntata che ha sfiorato i due milioni di spettatori e il 17% di share.

Un successo cresciuto sempre di più di settimana in settimana che ha spinto i vertici di Rai Fiction a dare nuovamente fiducia al prodotto entrato nel cuore del pubblico di Ra 1. Ma cosa succederà nei nuovi episodi della soap opera? Le prime anticipazioni sul futuro de Il Paradiso delle signore 2 rivelano che Gabriella tornerà stabilmente a Milano dopo il periodo di formazione che ha fatto a Parigi. Un ritorno importante, visto che Gabriella diventerà a tutti gli effetti la stilista del Paradiso.

Roberta e Federico entreranno in crisi

Eppure questo ritorno non sarà facile dal punto di vista sentimentale, visto che la sua relazione con Salvatore subirà un nuovo scossone e vedremo che i due entreranno in crisi. E poi ancora occhi puntati anche sulla coppia composta da Roberta e Federico, anche loro in crisi in questa seconda stagione, dopo che la donna ha capito di aver perso la testa per l'aitante e affascinante Marcello. Roberta si sente travolta dalla passione per lui, proprio nel momento in cui il suo fidanzato sta per tornare a casa dopo l'esperienza del militare.

Insomma anche in questo secondo capitolo de Il Paradiso delle signore in daytime non mancheranno i colpi di scena che sicuramente appassioneranno il pubblico. Appuntamento, quindi, al 14 ottobre su Rai 1.