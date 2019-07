Nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni sulla nuova soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, che continua ad essere molto seguita. Problemi in vista tra Demet e Hakan, negli episodi che i telespettatori italiani avranno la possibilità di vedere il prossimo mese. La sorella di Deniz non appena suo marito la minaccerà di morte, si vendicherà nel peggiore dei modi. La zia di Bulut essendo a conoscenza che il suo compagno è solito avviare attività di contrabbando insieme ai suoi scagnozzi, segnalerà alle forze dell’ordine il luogo in cui avverrà il prossimo reato per farlo arrestare. Purtroppo il rivale di Ferit Aslan dopo essere rimasto ferito ad un braccio durante uno scontro a fuoco, riuscirà a sfuggire ai poliziotti.

Ayla apprende il tradimento di Asuman, Deniz affronta la sorella

Nelle prossime puntate italiane che verranno trasmesse su Canale 5 ad agosto 2019, Hakan stufo di sapere che sua moglie Demet continua ad avere nei suoi pensieri Ferit, si vendicherà. Il malvagio uomo rivelerà ad Ayla che lui e la sua amata hanno ottenuto la custodia del nipote Bulut grazie all’aiuto di Asuman. L’Onder dopo aver precisato alla cantante che Nazli pur avendo scoperto il tradimento della sorella è rimasta in silenzio, la inviterà a non parlare con nessuno di ciò che le ha appena detto, precisandole che dovrà far venire alla luce la verità soltanto per far cadere la cuoca tra le braccia dell’Aslan.

Agendo in tale maniera, Ayla avrà più possibilità per riconquistare il suo ex fidanzato Deniz, che nel frattempo continuerà ad avere occhi soltanto per Nazli. Purtroppo la cantante non se la sentirà di mentire, visto che metterà subito al corrente il musicista, facendogli sapere che l’aspirante chef dopo aver scoperto che a fotografare il documento che possedeva solo Ferit è stata sua sorella, ha mantenuto il segreto.

Deniz sconvolto per le parole pronunciate dalla sua ex fidanzata, affronterà subito Demet, che confermerà la versione di Ayla. A quel punto la moglie di Hakan inviterà invano il fratello a far sapere all’Aslan che a farlo allontanare dal nipote è stata Asuman.

Ferit e Nazli messi in cattiva luce, Hakan rischia di finire in prigione a causa di Demet

L’obiettivo di Demet ovviamente sarà quello di far allontanare il ricco imprenditore dalla cuoca.

In seguito la perfida donna non appena verrà a conoscenza che Ferit e Nazli sono diventati soci di un ristorante, farà avere alla stampa una loro foto con l’intento di metterli in cattiva luce. Per fortuna l’Aslan grazie alle sue conoscenze riuscirà a frenare i brutti pettegolezzi sul suo conto e su quello della Piran. Intanto Hakan dopo aver capito che la sorella di Asuman e il suo rivale sono finiti sui giornali per colpa di sua moglie, la metterà alle strette.

In particolare l’Onder si presenterà nell’ufficio della pusula holding e dopo aver ricordato a Demet che nessuno può ostacolare il loro matrimonio, le metterà le mani sul collo e affermerà che soltanto la morte potrà farli separare. La sorella di Deniz visibilmente terrorizzata dal marito cadrà in preda alla disperazione, e deciderà di fargliela pagare. L’ex fidanzata di Ferit dopo aver appreso tramite una conversazione di Hakan con i suoi soci, che è coinvolto in degli affari illeciti, darà alle autorità l’indirizzo dello stabile in cui i perfidi uomini di incontreranno per far partire un nuovo carico. Purtroppo il piano di Demet non avrà un esito positivo, visto che l’Onder riuscirà a far perdere le sue tracce alla polizia con l’aiuto del suo scagnozzo Bekir. Il malvagio uomo dopo aver rischiato di finire in galera, inizierà a domandarsi chi potrebbe averlo tradito.