Da pochi giorni è uscita la programmazione della Rai per quanto riguarda le fiction della stagione 2019-2020. Sembra che la seconda stagione dell'Amica geniale, tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, sia destinata ad andare in onda nella primavera del 2020. Storia del nuovo cognome è la seconda parte di questa serie che narra della grande ma complessa amicizia tra due donne in un quartiere napoletano molto povero degli anni'60. Lila e Lenù saranno interpretate, così come nella prima serie, da Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

Trama seconda stagione

Nella seconda stagione ritroviamo le due ragazze 16 enni sempre legate da una grande amicizia, intraprendere strade diverse. Lila scoprirà che il marito Stefano è molto diverso da quello che sembrava e chi ha letto L'Amica geniale-Storia del nuovo cognome ben sa che la ragazza si ritroverà vittima di violenze quotidiane da parte del coniuge. Inizialmente lavorerà nel negozio di scarpe ma la giovane sentirà sempre di più il peso di aver perso la propria identità.

In questa seconda stagione sarà proprio la tematica dell'identità ad essere centrale: le due giovani donne dovranno fare i conti con se stesse. Lenù continuerà a frequentare il liceo classico da studentessa modello e questo la porterà a studiare alla Normale di Pisa. Tuttavia anche quest'ultima non riesce ad essere felice sentendosi inadeguata sia nel rione dove è nata e sia nel nuovo ambiente universitario.

Inoltre l'amicizia tra le due donne sarà messa a dura prova a causa di Nino Sarratore, amico di infanzia di cui entrambe sono innamorate, con il quale Lila intraprenderà una relazione durante una vacanza a Ischia.

Casting a Pisa per riprese che si svolgeranno tra settembre e ottobre

In questi giorni stanno uscendo le foto dal set della seconda stagione. L'Amica geniale-Storia del nuovo cognome sarà diretta, così come nella prima parte, da Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher.

Alcune parti saranno girate a Pisa ed è per questo che in questi giorni si cercano comparse proprio nella città toscana. Chi desidera partecipare ai casting deve presentarsi il 16 e il 17 di luglio in via Nicola Pisano 15 dalle 9:00 alle 17:00 con una fotocopia del documento di identità e il codice fiscale.

Le riprese avverranno tra settembre e ottobre. Le figure ricercate devono avere tra i 6 e i 75 anni, prive di piercing e tatuaggi.

Inoltre alle donne è richiesta la disponibilità a farsi tagliare i capelli. Altra limitazione è legata alla taglia: sono ammesse solo donne con una taglia massima di 48 e per quanto riguarda gli uomini fino ad una 50/52. Possono partecipare al casting solo coloro che non hanno già preso parte alla prima stagione.