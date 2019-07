Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, intitolata 'Il segreto' capace di creare nuove curiosità nello spettatore. Gli spoiler rivelano che, nelle prossime puntate italiane, Elsa dovrà fare i conti con il momento delle decisioni fondamentali per il successo della Laguna. La giovane donna non sarà a conoscenza del piano organizzato da Antolina. Quest'ultima coinvolgerà nel suo piano il medico Alvaro (Alessandro Bruni) con l'intento di creare un allontanamento da Isaac e la Laguna finirà per cadere nel tranello organizzato dalla bionda.

Pubblicità

Pubblicità

Elsa (Alejandra Meco) comincerà a nutrire un determinato interesse nei confronti del nuovo medico di Puente Viejo e penserà che sia giusto passare del tempo in compagnia del dottore. Ci saranno ulteriori colpi di scena in questa storyline basata su questo rapporto tra la Laguna e il Fernandez.

Il piano organizzato da Antolina per allontanare la rivale

Antolina cercherà di avere degli indizi sul conto di Alvaro per capire dei particolari intorno all'identità di questa persona.

Pubblicità

La bionda troverà l'occasione per scoprire che il medico si distingue per essere un cacciatore di dote. Inoltre la consorte di Isaac verrà a sapere che il dottore guarda con interesse alle relazioni con donne molto ricche. L'intento dell'uomo è quello di prendere possesso del denaro posseduto dalle sue amanti e Antolina vorrà avere un incontro con il medico. La ragazza avrà intenzione di convincere l'uomo a corteggiare Elsa nella speranza che possa sposarla e allontanarla dal paese di Puente Viejo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Alvaro scopre la verità intorno alle proprietà di Elsa

Antolina non dimenticherà di dire al Fernandez che la Laguna è una donna ricca, proprietaria di molte terre e ha mantenuto l'eredità lasciatale dal padre Amancio (Jaime Pujol). Alvaro comincerà a seguire gli ordini ricevuti da Antolina e farà un regalo alla donna amata donandole una spazzola. Elsa farà i conti con un momento di riflessione dopo aver avuto un'importante offerta di lavoro e chiederà un parere all'amico Alvaro.

Il medico verrà messo al corrente dalla Laguna che un ipotetico acquirente gli ha fatto un'offerta per impossessarsi delle proprietà del padre della donna.

La richiesta di matrimonio del Fernandez

Il Fernandez consiglierà all'amica di non accettare questa richiesta spiegandole quanto sia importante il valore affettivo instaurato con le proprie terre. Alvaro troverà il modo per confidare questa novità ad Antolina e rivelerà alla moglie di Isaac che si impegnerà per aiutare Elsa ad alzare la posta in palio.

Pubblicità

Il dottore si renderà protagonista di un incontro con Elsa alla quale dichiarerà il suo amore e finirà per chiedere la mano alla Laguna donandole un anello.