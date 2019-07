Bitter Sweet ha fatto breccia nel cuore del pubblico italiano. Le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019 raccontano che Nazli, finalmente, sarà vicina a coronare il suo sogno di aprire un'attività tutta sua e dunque avrà il suo tanto agognato ristorante. Tuttavia, non andrà tutto liscio in quanto la Piran, nonostante si sia realizzata sul lavoro, finirà per avere dei grossi problemi con Ferit. Nel frattempo, Hakan e Demet litigheranno ferocemente, spaventando a morte Bulut che chiamerà disperato Nazli e Ferit.

Bitter Sweet: Deniz incastra Nazli

Nell'episodio di Bitter Sweet in onda lunedì 29 luglio, Nazli sarà al settimo cielo per l'inaugurazione della sua attività di ristorazione, alla quale prenderà parte anche l'insegnante di giapponese Manami. Durante i festeggiamenti, Nazli sarà molto vicino a Ferit, che le chiederà un ballo romantico. Gli sguardi complici dei due faranno infuriare Deniz che, geloso marcio, penserà un modo per far allontanare i due.

Deniz arriverà così a prendere una decisione inaspettata per rovinarli per sempre. Nella puntata in onda martedì 30 luglio, il ragazzo farà pervenire a Ferit una chiavetta USB nelle quali sono contenute le prove che incastrano la Piran. L'imprenditore, ferito nel profondo, non riuscirà a credere a quanto visto e sentendosi tradito penserà di vendicarsi di Nazli togliendole la cosa più cara che ha, ovvero il suo nuovo ristorante. A cercare di placare gli animi sarà Asuman, che tenterà di spiegare a Ferit che si tratta di un malinteso e che la chef è innocente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Anticipazioni Bitter Sweet: Nazli pronta a lasciare Istambul

Le puntate di Bitter Sweet continuano con la sofferta decisione di Nazli di lasciare Istanbul. La Piran prenderà il pullman per far ritorno alla sua città insieme alla sorella. Mercoledì 31 luglio, Ferit, nonostante si senta amareggiato, non riuscirà a sopportare l'idea di non vedere più Nazli e dunque farà un passo indietro mantenendo aperta l'attività di ristorazione.

Manami avviserà appena in tempo la socia, che scenderà dal pullman felicissima. Nell'episodio di giovedì 1 agosto, Ferit proverà riavvicinarsi alla Piran, ma ci sarà qualcosa in lui che lo fermerà, in quanto si è sentito davvero tradito. Manami organizzerà un evento lavorativo al quale parteciperanno entrambi, con la speranza di farli avvicinare.

Bulut riavvicina Nazli e Ferit

Nel frattempo, emergerà un particolare sconvolgente che potrebbe far venire a galla la verità sulla morte dei genitori di Bulut.

Ferit, ordinando la rimozione dell'auto dal parcheggio aziendale, noterà un particolare insolito. La puntata conclusiva di Bitter Sweet della settimana dal 29 luglio al 2 agosto vedrà una violenta lite tra Hakan e Demet. Hakan sarà furioso con la moglie, rea di avergli nascosto di essere incinta e soprattutto di avere intenzione di abortire. Bulut rimarrà sconvolto dalle urla e, in lacrime, chiamerà Nazli e Ferit.

Sarà l'occasione giusta per far riavvicinare i due.