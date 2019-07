Nuovo appuntamento con Bitter Sweet, la Serie TV che sta appassionando sempre più telespettatori su Canale 5. Gli spoiler delle puntate in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 9 agosto, svelano che Bulut vivrà attimi di puro terrore quando ascolterà un violento litigio tra Hakan Onder e Demet, tanto da chiedere l'intervento di Nazli Piran e Ferit Aslan.

Bitter Sweet: Nazli inaugura il ristorante

Le anticipazioni di Bitter Sweet in programma dal 29 luglio al 2 agosto, svelano che finalmente giungerà il giorno dell'inaugurazione del ristorante di Nazli e dell'amica del cuore.

La festa si rivelerà un grande successo. Qui Ferit rivelatosi il socio a metà dell'esercizio commerciale, inviterà la Piran al centro della pista per un ballo romantico. In quel preciso momento, Deniz proverà una fitta al cuore assistendo a tale scena. Il musicista, infatti, non sopporterà più vedere la sua amata tra le braccia dell'Aslan. Di conseguenza, Deniz deciderà di abbandonare il party e tornare a casa: qui, in evidente preda dell'ansia,, distruggerà molti oggetti. Poi accetterà il piano organizzato da Demet per distruggere la cuoca e l'affarista.

Le Piran decidono di tornare in Antiochia

Deniz invierà la chiavetta usb per far scoprire a Ferit la verità. Quest'ultimo, a questo punto, andrà in escandescenze dopo aver visto il filmato, attraverso il quale apprenderà che Nazli ha coperto le spalle ad Asuman, tanto da avergli impedito di prendere in adozione Bulut: a tal proposto Asuman, in preda al rimorso, chiederà all'uomo di tornare sui suoi passi e perdonare la Piran.

Nel frattempo, l'Aslan deciderà di chiudere il ristorante, gettando nello sgomento la povera ragazza che dovrà necessariamente dire addio al suo sogno nel cassetto. Infine, le sorelle Piran decideranno di tornare a casa in Antiochia per almeno un anno per riflettere sul loro futuro.

Tensione tra la cuoca e Ferit

Le trame di Bitter Sweet, rivelano che Ferit non sopporterà l'idea che Nazli vada via per sempre.

L'uomo, a questo punto, deciderà di non vendere più il ristorante, tanto da informare Manami. Di conseguenza, la ragazza telefonerà immediatamente alle Piran, in procinto di salire sull'autobus diretto ad Antiochia. La cuoca, appresa la decisione dello zio di Bulut, tornerà sui suoi passi, contenta di tornare a lavorare nel suo ristorante. Purtroppo i rapporti tra Nazli e Ferit risulteranno sempre freddi, nonostante il tentativo di Manami di riavvicinarli.

L'Aslan, infatti, non riuscirà a perdonare la ragazza di averlo tenuto all'oscuro di una cosa così importante. Anche una collaborazione di lavoro non avrà il risultato sperato, se Bulut non decidesse di intervenire.

Bulut terrorizzato da Hakan e Demet

Allo stesso tempo, Hakan e sua moglie avranno una violenta lite a causa dell'interruzione di gravidanza a cui si è sottoposta quest'ultima di nascosto a tutti.

Di fronte a questa scenata Bulut, terrorizzato, chiamerà Nazli e Ferrit che, spaventati, correranno in suo soccorso. In questo frangente, l'affarista inizierà una violenta lite con il diabolico Onder, colpevole di aver minacciato e quasi malmenato la consorte davanti agli occhi del nipote. Infine Bulut farà in modo che lo zio e l'affascinante cuoca passino del tempo insieme, nonostante le interferenze di Deniz.