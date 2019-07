Lo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” la cui versione originale è formata da 26 puntate, farà rimanere con il fiato sospeso il pubblico anche la prossima settimana. Le anticipazioni rivelano che Deniz dopo aver invitato Nazli Piran ad aiutarlo nel suo locale, sarà sempre più sicuro di se stesso. Il musicista si confiderà con il ricco imprenditore Ferit Aslan al tal punto da dirgli di essere intenzionato a dichiarare il suo amore alla cuoca.

Purtroppo il fratello di Demet non vorrà desistere dal suo intento, nemmeno quando il suo amico lo inviterà a non fare dei passi affrettati per non soffrire se non è sicuro che la sorella di Asuman ricambia i suoi sentimenti.

Ferit apprende che Nazli si vuole licenziare, Deniz pronto a dichiararsi alla cuoca

Nelle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019, Asuman minaccerà Demet dicendole di essere disposta a far sapere a suo marito Hakan che ha abortito, se metterà al corrente Ferit del suo tradimento.

Intanto il fratello di Demet dopo aver ribadito all’Aslan di aver scritto una canzone speciale per Nazli, gli farà sapere di volerle dichiarare i sentimenti che prova per lei. A quel punto il ricco imprenditore consiglierà al suo amico di non avere troppa fretta se non ha la certezza che anche lei lo ami. Purtroppo l’ex fidanzato di Ayla si mostrerà deciso e sicuro di sé, dato che oltre a precisare a Ferit di voler provare a conquistare la chef indipendentemente dalle conseguenze, gli dirà che non si arrenderà mai.

Successivamente Nazli dopo essersi ingelosita di Ferit, per averle fatto sapere di dover fare un pic-nic con una sua amica, riceverà una proposta da Deniz. Quest’ultimo chiederà alla cuoca di lavorare nel suo locale, per poter far conoscere le sue specialità a molti clienti. La sorella di Asuman pur non avendo dato nessuna risposta al musicista, sarà sempre più intenzionata a trovare una soluzione per potersi allontanare in modo definitivo dall’Aslan.

In seguito Nazli dopo aver continuato ad inventarsi qualsiasi scusa per non rimanere da sola con il suo datore di lavoro, gli comunicherà le sue dimissioni tramite un biglietto. Deniz quando apprenderà che la sorella di Asuman non vuole più lavorare per l’Aslan, ammetterà al suo amico di essere contento della scelta che ha preso la cuoca, perché in questo modo potranno stare più tempo insieme. Inoltre il musicista farà sapere a Ferit di aver chiesto alla Piran di lavorare con lui, ma gli sottolineerà di non volere che faccia soltanto la consulente.

La sorella di Asuman costretta a rimanere al servizio dell’Aslan, Tarik disperato

L’architetto non appena si recherà nella sua azienda si confronterà su ciò che è accaduto con Engin, che lo farà riflettere dicendogli che molto probabilmente Nazli nasconde qualche segreto. Dopo aver riflettuto a lungo Ferit e il suo amico crederanno che l’aspirante chef si stia comportando in tale modo a causa della sorella. In seguito l’Aslan prenderà parte ad un pranzo con Nazli, Deniz, e Bulut, deludendo il nipote, perché gli dirà che la cuoca non è più al suo servizio.

La Piran non appena l’Aslan pretenderà di sapere come mai si è licenziata, gli risponderà in un modo aggressivo dicendogli che avrebbe voluto avere una vita diversa. L’Aslan spiazzerà la cuoca quando le dirà di essere a conoscenza che nel suo cambio di atteggiamento c’è lo zampino di sua sorella.

Il giorno seguente Nazli si vedrà costretta a tornare a stare a stretto contatto con Ferit, per colpa del contratto di lavoro firmato quando ha messo piede nella sua villa. La coinquilina di Fatos per non pagare una penale per rescissione anticipata, tornerà quindi al servizio dell’Aslan, e inizierà a dargli del filo da torcere, dato che oltre a fargli trovare in cucina tanti bigliettini, gli preparerà il piatto che odia profondamente. Nel frattempo ci sarà qualcosa di positivo, dato che Fatos ed Engin dopo essersi riconciliati ufficializzeranno la loro relazione, ma purtroppo faranno cadere nella disperazione totale Tarik. Per finire proprio quando Nazli penserà di poter finalmente realizzare il suo sogno, ovvero quello di aprire un ristorante giapponese, l’Aslan la lascerà libera di abbandonare la sua villa, e di ritornare soltanto di sua volontà.