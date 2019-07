Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana da lunedì 15 luglio a venerdì 19 luglio, ci saranno numerose novità e tanti colpi di scena. Infatti, Julieta Uriarte e Saul Ortega dopo averne passate tante riusciranno finalmente a coronare il loro sogno e diventeranno a tutti gli effetti marito e moglie. Invece, per quanto riguarda il dottor Alvaro Fernandez avrà dei problemi con alcuni malviventi e verrà pestato a sangue.

Intanto, Donna Francisca Montenegro sarà molto preoccupata del rapporto che si verrà a creare tra Fernando Mesia e i figli di Maria.

Pubblicità

Pubblicità

Saul e Julieta convoleranno finalmente a nozze

Dunque, come vi abbiamo anticipato, la prossima settimana Alvaro verrà massacrato di botte e si recherà al nuovo ospedale del campo dove verrà assistito da Elsa. Il dottore rivelerà alla sua assistente di avere un grosso debito con un aguzzino. In particolare, il dottor Fernandez rivelerà di aver chiesto del denaro in prestito a quest'uomo per aiutare alcuni bambini malati di morbillo, ma poi non è più riuscito ad estinguere il suo debito.

Pubblicità

La Laguna, davanti a questa notizia deciderà di prestare tutto il suo aiuto possibile ad Alvaro e si offrirà di estinguere il debito di quest'ultimo. Intanto, la Uriarte in un primo momento sarà molto preoccupata di un possibile intervento dei Molero alle sue nozze, ma a tranquillizzarla ci penseranno Carmelo e Severo che terranno tutta la zona sotto controllo. Il matrimonio riuscirà senza intoppi e arriverà il tanto atteso si di Saul e Julieta. Alle nozze presenzieranno anche Fernando Mesia e Maria Castaneda, nonostante il parere contrario della Montenegro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Gossip

Isaac sarà geloso di Elsa

Inoltre, Antolina Ramos informerà suo marito Isaac Guerrero che Elsa ha trascorso la notte in ospedale con il dottor Alvaro. Il carpentiere non riuscirà a nascondere in nessun modo la gelosia che prova nei confronti della Laguna Intanto, Fernando proverà a dimostrare alla Castaneda di essere cambiato e quindi deciderà di organizzare la proiezione di un film animato per i piccoli figli di Maria. Donna Francisca non apprezzerà questa vicinanza dell'uomo a Beltran ed Esperanza ed inviterà sua nipote a non fidarsi troppo dell'ex marito.

Dal canto suo Raimundo, marito della Montenegro, dirà a sua moglie che non deve intromettersi in questa ritrovata affinità dei due ex coniugi.

Ma proprio nel momento in cui nella coppia sembrava essere tornato il sereno, riapparirà Roberto Sanchez, caro amico di Maria. L'ex marito di quest'ultima non potrà fare a meno di notare la vicinanza della sua ex con l'uomo e sarà molto geloso di questa situazione.