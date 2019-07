Una nuova puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore attende i fan della soap turca martedì 23 luglio a partire dalle 14:45 su Canale 5. In quest'occasione si assisterà ad un riavvicinamento tra Nazli e Ferit che, dopo essere andati fuori città per lavoro, avranno modo di trascorrere dei piacevoli momenti insieme. Ma le belle notizie per la Piran non finiranno qui.

A sorpresa, infatti, verrà raggiunta dal padre che si dirà disposto ad offrirle il denaro necessario per avviare la nuova attività di ristorazione con Manami.

Intanto Demet, sempre più gelosa del rapporto che sta nascendo tra Nazli e Ferit, cercherà di istigare il fratello Deniz contro Aslan, mettendogli delle strane idee in testa.

Anticipazioni Bitter Sweet: il papà di Nazli anticipa i soldi per il nuovo ristorante

Una nuova puntata ricca di colpi di scena attende i fan della serie turca. Tra i protagonisti ci sarà indubbiamente il padre di Nazli, il quale arriverà ad Istanbul improvvisamente per proporre alla figlia di anticiparle la somma che le serve per diventare proprietaria del ristorante.

La cuoca, sorpresa ma felicissima per il gesto del genitore, non perderà tempo e andrà immediatamente a firmare i documenti che le consentiranno di dare il via al suo progetto insieme alla socia Manami.

E così, dopo le difficoltà iniziali, sembrerà avverarsi il sogno nel cassetto della giovane chef che sarà pronta ad iniziare questa nuova avventura professionale dopo essersi dimessa dall'impiego alla villa di Ferit.

Quest'ultimo, intanto, stando agli spoiler, dovrà fare i conti nuovamente con il perfido Hakan in seguito ad alcuni licenziamenti avvenuti in azienda.

Bitter Sweet, puntata del 23 luglio: Deniz conosce il padre della Piran

Durante l'episodio di martedì 23 luglio, Ferit sarà chiamato non solo a gestire il complicato rapporto con Onder, ma anche con l'amico Deniz. Demet, infatti, preoccupata per il bel feeling instauratosi tra Aslan e Nazli, cercherà di istigare il fratello contro l'imprenditore, consapevole che il parente è innamorato della giovane Piran.

Le anticipazioni riportano che Deniz, dopo aver appreso della presenza in città del padre di Nazli, si recherà a casa della cuoca per conoscerlo. Nel frattempo Hakan comincerà a studiare un piano per estromettere una volta per tutte Ferit dall'azienda, cercando di coinvolgere anche Alya.

Ricordiamo che le puntate già andate in onda su Canale 5 sono disponibili online sul sito MediasetPlay, mentre sulla rete ammiraglia di Mediaset sarà possibile continuare a seguire i nuovi episodi di Bitter Sweet dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45.