Nelle ultime ore si è parecchio parlato di una presunta crisi tra l'ex tronista Ivan González e la sua corteggiatrice Sonia Pattarino. I due hanno abbandonato insieme il programma televisivo Uomini e donne ormai da alcuni mesi. La coppia si è sempre mostrata molto felice e affiatata sui social e più volte è ritornata ospite in alcune puntate di U&D. Molti sono i fan della coppia sul web che hanno però notato un certo distacco tra i due negli ultimi tempi ed hanno iniziato a fare delle domande.

Pubblicità

Pubblicità

A insospettire ancora di più è stata una foto postata dalla ragazza nella giornata di ieri 21 luglio. La donna ha voluto questa mattina rispondere alle domande, ma è rimasta comunque molto vaga su come stiano andando realmente le cose.

Uomini e Donne, Sonia risponde alle domande di fan

Nel corso della giornata di ieri, Sonia Pattarino ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, dove fa con le mani il gesto del silenzio e scrive: "A volte preferisco restare in silenzio".

Pubblicità

I seguaci della donna si sono subito insospettiti, pensando che questa foto potesse essere in qualche modo riferita a tutte le domande arrivate in questi giorni sulla sua relazione con l'ex tronista di Uomini e Donne. Questa mattina, la ragazza ha pubblicato un video sulle sue storie di Instagram, dicendo di aver scatenato un putiferio con questa sua dichiarazione. Sonia ha voluto specificare che quella frase potrebbe voler dire tutto o niente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

"Se dico che preferisco stare in silenzio vuole dire che non mi va di dire niente, se poi dovesse essere come pensate voi lo vedrete con il tempo e idem se non dovesse essere così" dichiara l'ex corteggiatrice.

Fan confusi sull'esternazione di Sonia Pattarino, Ivan tace sui social

Tutti i seguaci della coppia nata a Uomini e Donne non sono dunque riusciti a capire cosa stia succedendo tra i due. Le parole di Sonia fanno forse pensare a una situazione che non è ancora bene definita, ma avvalorano di parecchio l'ipotesi di una crisi in corso.

Se la donna si è espressa sui suoi profili social, la stessa cosa non si può invece di dire di Ivan. Lo spagnolo sembra non volersi esprimere sulla vicenda, dato che al momento sul suo profilo Instagram non c'è neanche un accenno a una risposta a tutte le domande fatte dai fan.

Per sapere come stiano veramente le cose bisognerà dunque aspettare che siano i diretti interessati a dirlo. I tanti fan della coppia temono che anche la loro relazione possa terminare, così come è stato per molte altre coppie uscite da Uomini e Donne nell'ultimo periodo.

Pubblicità

In particolar modo, a scoppiare poco dopo la fine del programma, sono stati Alessio Campoli e Angela Nasti e Giulia Cavaglià e Manuel Galiano.