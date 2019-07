Nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla famosa soap opera iberica “Il Segreto”. Nelle puntate che i telespettatori vedranno sull'emittente televisiva “Antena 3” la settimana prossima, Prudencio Ortega dopo aver ricattato Francisca Montenegro, proporrà a Lola di diventare sua moglie. Inoltre dagli spoiler si evince che ci sarà il ritorno di uno storico personaggio. Si tratta del sacerdote Don Anselmo, che dopo aver ricevuto notizie da Don Berengario, giungerà a Puente Viejo presentandosi proprio nell'abitazione del suo collega.

La partenza di Elsa ed Isaac, Garcia Morales bacia la foto di Maria Elena

Negli episodi che il pubblico spagnolo vedrà da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019, Maria chiederà all'infermiera Vilches di sottoporle il nuovo trattamento: purtroppo Fernando dopo aver sorpreso le due donne rimarrà sbalordito. La Castaneda dopo aver avuto dei crampi crederà di essere sua via della guarigione. Intanto Francisca continuerà a pensare all'ostilità della sua figlioccia, mentre Raimundo sarà fiducioso che il rapporto con sua nipote migliorerà.

Lola dopo essersi recata nel luogo in cui ha occultato il corpo senza vita di suo padre dirà a Marcela che la cosa più appropriata sia quella di dare la giusta sepoltura alle ossa del defunto uomo. Proprio quando Lola e la moglie di Matias saranno sul punto di portare al termine il loro piano, approfittando della morte di un vicino, desisteranno dal loro intento a causa di Prudencio. Isaac ed Elsa trascorreranno la loro ultima notte a Puente Viejo e verranno assaliti dai sensi di colpa per dover lasciare il paese, visto che entrambi avrebbero voluto crearsi una famiglia vicino ai loro amici.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

A quel punto i novelli sposi saluteranno Consuelo, Matías e Marcela, e prometteranno di tornare a Puente Viejo.

Intanto Irene dopo aver avvertito Carmelo dicendogli che l’analisi grafologica della nota di Fernando è già in corso, pretenderà di sapere cosa sta facendo. Il sindaco si rifiuterà di dare una risposta alla giornalista. Successivamente Raimundo si presenterà alla sala municipale per ribadire al sottosegretario che i cittadini del quartiere iberico non si arrenderanno.

Intanto Garcia Morales darà un bacio ad una fotografia di Maria Elena, la defunta moglie del Mesia. Nel frattempo Maria dirà a Fernando di non far sapere a nessuno del suo leggero miglioramento. Prudencio spiegherà a Lola e Marcela che esiste una soluzione migliore per seppellire il corpo del padre della sua amata, ovvero quella di affrontare Francisca. A quel punto il minore degli Ortega chiederà a Lola di tornare a lavorare nella sua cantina.

Don Berengario conforterà Esther quando la giovane sentirà la mancanza della madre: quest’ultima si rifiuterà di fare degli acquisti nella bottega di Dolores dopo aver avuto una nuova lite con la donna. Raimundo e Mauricio aggiorneranno la Montenegro sull'incontro con il sottosegretario. Severo insieme al resto dei portavoce dell’assemblea si presenterà da Gracia Morales per informarlo che il popolo si oppone alla decisione del governo.

Il sottosegretario convocherà Carmelo ad una riunione, e gli farà sapere che se vogliono la guerra la avranno. Fernando consentirà a Vilches di continuare il trattamento, e la Castaneda si accorgerà che l’intensità e la pressione non son uguali, sebbene l’infermiera negherà qualsiasi cambiamento.

Lola accetta di sposare Prudencio, Don Anselmo si presenta a casa di Don Berengario

Nel contempo Matias e Marcela licenzieranno Lola, perché crederanno che Prudencio abbia bisogno della giovane. Quest’ultimo si recherà alla casona, e la minaccerà dicendole di essere disposto a svelare tutte le misfatte che ha commesso al marito Raimundo, se continuerà a ricattare Lola. Carmelo comunicherà ai vicini l'intenzione del sottosegretario di rendere difficile la loro lotta. Dolores dopo aver continuato a diffondere dei pettegolezzi su Esther, verrà affrontata da Don Berengario che le dirà che la nuova arrivata è sua figlia. Irene finalmente potrà confrontare se la lettera di Fernando coincide con quella che fu ritrovata accanto al corpo senza vita del sindaco di Belmonte. Carmelo dopo aver scoperto che le due missive coincidono, dirà a Irene di poter accusare Fernando soltanto attraverso questa prova. Don Berengario fornirà tutti i dettagli su come ha appreso di essere il padre di Esther, e chiederà a tutti i cittadini di avere rispetto per entrambi. Prudencio non appena Francisca accetterà di non interferire tra lui e Lola, condividerà la gioia per la sua liberazione con Matias, ma nonostante ciò temerà ancora qualche rappresaglia da parte della dark lady. A quel punto il fratello di Saul dirà al marito di Marcela di voler chiedere la mano di Lola, ignorando il fatto che la Montenegro stia architettando un piano con l’aiuto di Mauricio per distruggerlo. Irene farà sapere a Severo e Carmelo di aver costretto il dottor Zabaleta a trasferirsi in un'altra località. La Campuzano inoltre annuncerà con angoscia che il colonnello ha deciso di chiudere la scuola, facendo andare su tutte le furie il Leal, al tal punto che vorrà incontrare immediatamente Garcia Morales. Nel frattempo Maria si arrabbierà con Fernando per aver chiesto all'infermiera Vilchez di ammorbidire il suo trattamento.

Raimundo e Severo riusciranno ad impedire a Carmelo di scontrarsi con Garcia Morales: quest’ultimo avvertirà l’ex locandiere e il Santacruz dicendogli che le cose diventeranno più difficili se non si arrenderanno. Lola dopo aver accettato di sposare Prudencio, condividerà la notizia con Marcela, Consuelo, e Matias. La nonna di Julieta riceverà una lettera da Isaac ed Elsa, e farà un sospiro di sollievo nel sapere che stanno molto bene. Maria delusa a causa di Vilches per averle fatto un massaggio senza gli aghi, si arrabbierà nuovamente con Fernando. A quel punto la Castaneda dirà al Mesia di essere disposta ad andarsene se la sua infermiera non tornerà ad usare i soliti metodi. Tiburcio inviterà Dolores a chiedere scusa ad Esther, mentre Don Anselmo si presenterà a sorpresa a casa di Don Berengario venendo accolto dalla figlia del parroco. Infine Vilches rimprovererà Fernando per aver disobbedito ai suoi ordini, e gli dirà di essere disposta a tutto per stare al suo fianco.