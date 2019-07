La soap "Un posto al sole" continua a collezionare ottimi numeri, in termini di auditel, anche nel caldo periodo estivo. La produzione partenopea, giunta ormai alla ventitreesima edizione, è infatti un punto fermo del palinsesto di Raitre che ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle 20:45, propone nuovi entusiasmanti episodi. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda la prima settimana di agosto, non fanno eccezione e si concentrano, in particolare, su una delle storyline più avvincenti degli ultimi tempi: quella che coinvolge il personaggio di Marina Giordano e suo padre Arturo.

Negli episodi in onda dal 5 al 9 agosto, Marina dovrà affrontare nuove difficoltà scaturite da un'inaspettata visita di Alberto Palladini. L'uomo scoprirà, infatti, che dietro le vesti dell'anziano giardiniere di Villa Giordano si cela in realtà il vero padre di Marina. Un'occasione che Alberto non sarà disposto a lasciarsi scappare e che cercherà, in tutti i modi, di sfruttare a suo vantaggio.

Renato e Nadia sempre più distanti

Se, dunque, Marina si troverà per l'ennesima volta a dover prendere le difese di suo padre, anche per Renato non saranno giorni facili.

Nei prossimi episodi l'uomo cercherà, infatti, di recuperare il rapporto con Nadia provando a ristabilire l'armonia di un tempo, ma i suoi tentativi si riveleranno un'arma a doppio taglio che rischierà di compromettere il già delicato rapporto tra i due. Frustrato dalla crisi con la compagna e dal fallimento dei suoi buoni propositi, Poggi farà i conti con un inaspettato incontro che potrebbe segnare l'inizio di una vera e propria crisi con Nadia.

Renato si accorgerà, infatti, di provare una forte attrazione mentale nei confronti di una donna sconosciuta che incontrerà al termine di una giornata davvero estenuante. Problemi sentimentali interesseranno anche il personaggio di Cerruti. Il simpatico vigile rischierà di perdere un'ottima occasione per conquistare il cuore del suo amato Michele.

Trame UPAS fino al 9 agosto: Vittorio pronto a scegliere tra Alex ed Anita

Infine giungerà ad una conclusione l'appassionante storyline che coinvolge, ormai da settimane, il triangolo amoroso tra Alex, Vittorio ed Anita.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, il giovane Del Bue farà finalmente chiarezza e deciderà chi tra le due ragazze potrà stargli affianco. Ma se l'esito della lunga riflessione di Vittorio è ancora top secret, le anticipazioni rivelano qualcosa in più sul difficile momento che attraverserà Alex. La ragazza, da poco trasferitasi in Terrazza insieme alla sorella, affronterà parecchi problemi familiari a causa del carattere ribelle di Mia.

Una situazione che, sebbene metterà a dura prova la pazienza di Alex, si rivelerà meno preoccupante del previsto. Le due sorelle, infatti, avranno modo di appianare le divergenze ritrovando, finalmente, la tanto agognata armonia familiare.