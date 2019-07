Le anticipazioni delle puntate di 'Un posto al sole' che partono da lunedì 5 per arrivare a venerdì 9 agosto sottolineano che ci saranno dei dubbi nella vita di Serena. Quest'ultima proverà a non creare dei problemi intorno alla stabilità della famiglia e terrà nascosto il segreto riguardo alla persona di Leonardo. La Cirillo non avrà altra scelta e sarà chiamata ad avere un confronto con il sosia di Tommaso.

Renato (Marzio Honorato), dal canto suo vorrà mettere da parte le incomprensioni nel rapporto con Nadia, ma non si tratterà di un'impresa facile in quanto i tentativi dell'uomo non andranno a buon fine. Cerruti non riuscirà a trovare la dovuta stabilità nella vita sentimentale e continuerà a pensare all'impossibile storia d'amore con il dottor Saviani. Alex sarà stanca di prendersi molte responsabilità dopo il comportamento della madre e farà i conti con lo stress.

La ragazza dovrà occuparsi del lavoro e della convivenza alla terrazza con Mia, senza dimenticare la preoccupante crisi nella relazione con Vittorio (Amato D'Auria). Serena avrà intenzione di proteggere la propria famiglia da Leonardo e crederà di poter tenere sotto controllo la situazione.

Alberto cerca di comprendere l'atteggiamento della Giordano

La signora Sartori prenderà una decisione inaspettata che lascerà di stucco il marito, sorpreso da questo atteggiamento della consorte.

Renato (Marzio Honorato) sarà dispiaciuto per il modo in cui ha trascorso la giornata con l'attuale compagna. Un nuovo incontro, però, farà cambiare l'umore del padre di Niko (Luca Turco). Vittorio riceverà delle nuove avances da Anita (Ludovica Bizzaglia) che non vorrà rinunciare ai sentimenti nutriti nei confronti del figlio di Guido. Alberto comincerà a indagare sullo strano comportamento di Marina (Nina Soldano) e sarà vicino a fare una scoperta sorprendente sul conto dell'imprenditrice. Il dottor Palladini potrebbe comprendere il motivo per il quale la socia è legata alla persona di Arturo.

La richiesta di Patrizio a Roberto

Renato sarà stanco del comportamento di Nadia e comincerà a dimostrare il corteggiamento nei confronti di un'altra donna, di cui apprezza le qualità. Alberto (Maurizio Aiello) si renderà conto che il giardiniere della villa di Marina è il padre della donna e deciderà di mettere la situazione a proprio favore. Cerruti sarà ignaro delle sorprese che potrebbe riservargli il destino e continuerà a vivere la depressione.

Patrizio, invece, farà una proposta interessante al dottor Ferri per far trascorrere una giornata in yacth agli abitanti di palazzo Palladini. Infine Mia dimostrerà di essere alle prese con un momento di sconforto e potrà fare affidamento sulle attenzioni ricevute da Andrea e Arianna.