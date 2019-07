Sono già numerosi i fan che seguono la nuova soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Le anticipazioni dei prossimi episodi italiani rivelano che continuerà la guerra tra due personaggi femminili. Si tratta di Demet e Asuman che non smetteranno di scontrarsi. Tutto comincerà quando la moglie di Hakan, dopo aver appreso di essere incinta, interromperà la sua sgradita gravidanza. La sorella di Nazli Piran quando verrà a conoscenza del gesto di cui si è resa protagonista la darklady dello sceneggiato, sfrutterà l’occasione per vendicarsi.

La giovane, avendo ancora il timore che Ferit Aslan possa scoprire tramite l'ex fidanzata che Bulut ha abbandonato la sua villa a causa sua, architetterà un piano per non essere smascherata. Asuman dirà a Demet di essere disposta a non mettere al corrente suo marito del suo aborto soltanto in cambio del suo silenzio.

Ferit lontano dal nipote a causa di Asuman, Demet scopre di essere incinta

Nelle puntate andate in onda su Canale 5 Asuman ha commesso un grosso errore perché, in cambio di denaro, ha aiutato Demet e Hakan ad ottenere la custodia provvisoria del piccolo Bulut.

La sorella di Nazli ha stravolto la vita al bambino che, già triste per la scomparsa dei suoi genitori, si è visto costretto ad allontanarsi dal suo adorato zio Ferit Aslan. Le trame della prossima settimana rivelano che Demet, dopo aver avuto numerose nausee, si sottoporrà ad un test di gravidanza su consiglio della tata di suo nipote e scoprirà di essere in dolce attesa. Sin dal primo momento la sorella di Deniz deciderà di interrompere la sua gravidanza con la convinzione che suo marito non voglia avere dei figli.

A quel punto l’ex fidanzata di Ferit, dopo aver nascosto ad Hakan di essere in stato interessante, prenderà un appuntamento in una clinica privata con l’intenzione di abortire.

La moglie di Hakan abortisce, la sorella di Nazli minaccia la zia di Bulut

Demet non desisterà dal suo intento nemmeno quando la dottoressa, dopo averla visitata, le consiglierà di pensarci bene ma la donna non vorrà mettere al mondo la creatura che porta in grembo per nessun motivo.

Dopo aver ascoltato una conversazione telefonica della signora Onder, Asuman sospetterà che stia nascondendo qualcosa. La sorella di Nazli continuerà a tenere sotto controllo la moglie di Hakan per vederci chiaro e apprenderà che il giorno seguente ricorrerà all’aborto. Purtroppo Asuman arriverà in ospedale in ritardo dato che ormai Demet si sarà sbarazzata del bambino che aspettava. A questo punto la giovane approfitterà della situazione per minacciare la sorella di Deniz.

La Piran ricorderà alla zia di Bulut che non dovrà riferire a Ferit che è stata lei a fotografare il documento che le ha consentito di ottenere l’affidamento del nipote. Asuman preciserà che se non seguirà le sue indicazioni dirà ad Hakan che ha interrotto volontariamente la sua indesiderata gravidanza. Per scoprire se Demet si adeguerà alla volontà di Asuman, rischiando quindi di scatenare la furia del marito, non resta che attendere nuovi spoiler.