Ci sono nuovi colpi di scena all'interno della soap opera "Una Vita": le anticipazioni provenienti dalle puntate già trasmesse in Spagna rivelano che, nelle prossime settimane, si approfondirà la questione riguardante i sospetti di Diego,che continuerà a nutrire sospetti sulla morte del padre Jaime (Carlos Olalla) e sulla quale non riesce a ottenere delle valide notizie. Il preambolo parte dal momento in cui il fratello di Samuel si renderà conto che il piccolo Moises è vivo e Blanca non è in preda alla follia.

Diego comincerà a effettuare delle indagini e si servirà dell'aiuto del detective Riera (Pablo Menasanch), grazie al quale riuscirà a capire che il figlio si trova in un luogo vicino al quartiere di Acacias: non informerà della questione la compagna con l'intento di non creare delle strane illusioni nella giovane Dicenta, ma si vedrà costretto a non prendere parte al banchetto organizzato a casa di Ursula (Montse Alcoverro).

Diego trova le prove che confermano la colpevolezza di Samuel

Diego sarà sempre più vicino alla verità dopo essere giunto nel paesino, dove dovrebbe essere nascosto il nipote di Ursula.

L'Alday arriverà nell'abitazione segnalata e farà i conti con uno strano odore trovandosi alle prese con il ritrovamento del cadavere di una persona adulta. Il fidanzato di Blanca non sarà in grado di riconoscere il volto della persona defunta ma si servirà del cedolino di riconoscimento per rendersi conto che si tratta di Jaime. La tensione salirà alle stelle e farà cadere nello sconforto Diego nel momento in cui il ragazzo ritroverà un fermacarte pieno di sangue, accompagnato dalla sigla S.A.

L'Alday può godere dell'aiuto di Felipe

Questo retroscena porterà l'uomo a credere che sia stato il fratello a uccidere il padre portando a compiere delle indagini approfondite. L'ispettore Martinez si vedrà costretto a interrompere la festa organizzata nella casa della Dicenta e non vorrà spiegare il motivo di questa decisione. Il commissario costringerà Samuel a seguirlo nel suo ufficio per parlare della morte di Jaime. Il fratello di Diego verrà accompagnato in commissariato da Felipe che vorrà prendere la difesa dell'Alday.

L'uomo nega le accuse di parricidio

Samuel non avrà problemi a negare di essere coinvolto nell'assassinio del padre e penserà che sia stata Ursula a metterlo nei guai per evitare la sua estraneità ai fatti. Diego crederà alla versione raccontata da Samuel e finirà per scagliarsi contro Ursula, che ha avuto un ruolo fondamentale per spingere il ragazzo a commettere l'omicidio. Blanca, una volta venuta a conoscenza del retroscena, non crederà alla possibilità che Samuel sia divenuto un omicida.

La giovane donna, però, dovrà tornare sui propri passi dopo che Diego le mostrerà le prove per dimostrare la colpevolezza del fratello macchiatosi di parricidio.