Questa settimana ha esordito su Canale 5 una delle serie televisive più amate e seguite negli Stati Uniti, "Manifest". Mercoledì 3 luglio, infatti, è andata in onda in prima serata la prima puntata della serie televisiva: i telespettatori italiani hanno avuto modo di ammirare i primi 3 episodi della prima stagione, rispettivamente intitolati E' solo l'inizio, Il rientro e Turbolenza. Nella prima puntata di "Manifest", un volo di linea scompare misteriosamente dai radar per poi apparire cinque anni e mezzo dopo con tutti i suoi passeggeri a bordo.

Pubblicità

Pubblicità

La stranezza del rientro dei superstiti è che, per loro, sono trascorsi solo 4 ore mentre per tutti i parenti che li aspettavano sono passati 5 anni e mezzo. Se per caso non si è avuta la possibilità di vedere la prima puntata di "Manifest" su Canale 5, si potrà sempre rivederla sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere online la replica della prima puntata di 'Manifest'

Nel dettaglio, si segnala che la replica dei primi tre episodi di "Manifest" sarà disponibile solo ed esclusivamente online su Mediaset Play.

Pubblicità

Su tale sito, infatti, è stata creata un'intera pagina dedicata alla serie e a tutti i suoi protagonisti, in cui da ora in poi verranno caricate tutte le puntate già andate in onda oltre a tutti i trailer che verranno trasmessi in tv nel corso delle prossime settimane. Da non dimenticare che, per vedere i video presenti su Mediaset Play, è necessario registrarsi gratuitamente al sito. La registrazione non comporta nessun onere a carico dell'utente, anzi dà la possibilità di scaricare anche un'app tramite cui guardare i contenuti Mediaset anche sui dispositivi mobili.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

La sinossi degli episodi 1, 2 e 3

La sinossi ufficiale dell'episodio "E' solo l'inizio" ci segnala che il volo 828 diretto a New York viene sorpreso da alcune turbolenze che ne ritardano l'arrivo, facendolo sparire dai radar. Dopo qualche ora comunque, l'aereo atterra e i passeggeri hanno la possibilità di incontrare nuovamente i loro cari facendo una sconcertante scoperta. Il loro volo, infatti, non è scomparso dai radar solo per 4 ore ma per cinque anni e mezzo.

Scoperto ciò, i superstiti cercano di riprendere le loro vite ma vengono richiamati da una strana voce che li conduce nuovamente all'aeroporto dove l'aereo 828 esplode davanti a loro.

La sinossi di "Il rientro", invece, ci segnala che la Sicurezza Nazionale intimerà ai sopravvissuti del volo 828 di non raccontare ai media ciò che hanno visto. Tutti i passeggeri seguiranno le direttive ricevute tranne una che, per questo motivo, morirà poco dopo.

Pubblicità

La trama dell'episodio "Turbolenze", invece, ci segnala che Michael e Bea sospetteranno che Kelly sia morta solo perché ha raccontato la loro storia ai media. Le loro supposizioni, però, crollano quando la governante della donna dichiara di essere stata lei ad uccidere la sua datrice di lavoro.