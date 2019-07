Le vicende di Bitter Sweet continuano ad appassionare sempre più italiani sulle reti Mediaset. Le trame del nuovo episodio in programma giovedì 4 luglio su Canale 5 annunciano che la battaglia legale tra Hakan e Ferit Aslan per l'affidamento di Bulut entrerà nel vivo e sarà senza esclusioni di colpi. Nel frattempo Nazli Piran sarà sempre più vicina al manager sebbene non riescano a superare il muro di imbarazzo che c'è tra di loro.

Bitter Sweet: il piano di Demet

Nell'episodio precedente di Bitter Sweet, andato in onda il 3 luglio su Canale 5, abbiamo visto Demet dimostrare una cocente gelosia nei confronti di Nazli.

Per questo motivo la compagna di Hakan ha ideato uno stratagemma per dividerli per sempre. La donna, infatti, ha spedito all'Aslan una penna usb contente le prove che Asuman ha scattato le foto ai documenti comprovanti la custodia di Bulut. In questo modo la donna ha punito entrambe le sorelle Piran. Ma ecco il colpo di scena: Asuman ha informato la sorella delle intenzioni della donna e Nazli è riuscita ad evitare che la chiavetta finisse nelle mani di Ferit.

Deniz rifiuta Alya

Nel frattempo Ferit ha impedito ad Hakan di entrare nell'azienda di famiglia mentre tra Deniz e Alya continuano ad esserci problemi. Nel dettaglio il giovane ha respinto nuovamente la cantante nonostante abbia comprato il locale dove si esibisce. Fatos, invece, ha perso la stima di Engin e il posto di lavoro.

Guerra tra Hakan e Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti l'episodio 19 in onda giovedì 4 luglio alle ore 14:45 su Canale 5 rivelano che i giudici saranno sempre più vicini ad esprimere la sentenza definitiva sull'affidamento del piccolo Bulut.

Il bambino, infatti, sarà al centro dei una crudele battaglia legale tra Ferit e Hakan e la sua compagna interessati solo ad avere il controllo sul patrimonio del piccolo. Per tale ragione tra l'Aslan e l'acerrimo rivale inizierà una vera e propria lotta dove non mancheranno colpi di scena.

L'Aslan e Nazli sempre più complici

I due si accuseranno reciprocamente dinnanzi ai giudici per strappare l'affidamento del piccolo. A tal proposito il manager ordinerà al legale di indagare sugli affari sporchi di Hakan.

Dall'altro canto, quest'ultimo si metterà d'accordo con Buse per far cadere nella trappola Ferit. Nel frattempo tutti noteranno la grande complicità sorta tra la Piran e l'Aslan. Tuttavia entrambi avranno delle difficoltà ad ammettere reciprocamente cosa provano l'uno per l'altro. Infine continueranno le schermaglie amorose tra Engin e Fatos sebbene sia tangibile il loro interesse reciproco. Quale sarà il destino di Bulut? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulla tv turca di Canale 5.