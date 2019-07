Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet, la Serie TV turca che sta riscuotendo un grandissimo successo in Italia. Nelle prossime puntate italiane, Ferit Aslan avrà un bruttissimo litigio con Hakan Onder dopo aver capito che potrebbe essere implicato nella morte di Zeynep e Demir, i genitori del piccolo Bulut.

Bitter Sweet: Hakan ha ucciso Zeynep e Demir

Le anticipazioni di Bitter Sweet, tratte dai nuovi episodi che avremo modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5 si soffermano sulla resa dei conti tra Ferit e Hakan.

Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, l'Onder ha organizzato omicidio di Zeynep e Demir per mettere le mani sulla loro cospicua eredità e sulle azioni della Pusola Holding. Purtroppo la coppia ha lasciato orfano uno stupendo maschietto di nome Bulut. In seguito, il bambino è diventato oggetto di una terribile battaglia legale per il suo affidamento. L'Aslan e Hakan, a questo punto, hanno fatto di tutto pur di avere la custodia esclusiva del piccolino, ormai senza un punto di riferimento.

Ferit scopre che l'auto dei genitori di Bulut è stata sabotata

Stando alle trame di Bitter Sweet, in programma prossimamente sulle reti Mediaset si evince che Ferit incaricherà un meccanico per controllare la macchina incidentata su cui viaggiavano Zeynep e Demir. Da lì a poco, l'operaio rivelerà che l'impianto frenante del veicolo era stato manomesso. L'Aslan, a questo punto, capirà che l'incidente ai genitori di Bulut era stato commissionato da qualcuno. L'affarista punterà il dito contro Hakan, tanto da recarsi subito da lui per un chiarimento di fuoco.

L'Aslan accusa l'Onder di aver ucciso Zeynep e Demir

Arrivato a casa Onder, Ferit assisterà ad un violentissimo litigio tra Demet e suo marito per colpa dell'aborto. La sorella di Deniz, infatti, deciderà di abortire il figlio che aspettava dal cattivo della serie tv turca. Una discussione così violenta che spaventerà moltissimo sia Deniz che l'Aslan. I due rivali per l'amore di Nazli, infatti, capiranno che Demet è in pericolo in quanto l'Onder è una persona molto aggressiva.

Tuttavia, l'affarista non si farà intimorire tanto da chiedere spiegazioni al consorte di Demet sulla fine dei genitori di Bulut.

Un'accusa che darà inizio ad un violento litigio, tanto che i due contendenti finiranno al suolo, dove verranno separati dal musicista. Inoltre l'amato della Piran arriverà ad accusare perfino Demet di essere la mandante della morte di Demir e Zeynep. Ma la moglie di Hakan respingerà fortemente le accuse, in quanto non avrebbe mai potuto far del male a sua sorella.

Più tardi Ferit porterà Bulut a casa sua, spaventato per la scena appena vista in giardino. All'inizio la coppia diabolica cercherà di impedire la partenza del nipote per poi desistere. Peccato che gli Onder abbiano in serbo un altro piano per sottrarre il nipote dalle braccia dell'affarista

