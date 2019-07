Torna lo spazio dedicato ad Una vita, lo sceneggiato scritta da Aurora Guerra, in onda dal 22 giugno 2015 su Canale 5. Nelle nuove puntate, che avremo modo di vedere tra qualche settimana, Flora Barbosa vivrà brutti momenti, quando finirà in carcere per aver salvato Pena Cervera dalla furia dell'Indiano.

Una Vita: l'Indiano derubato da Pena

Le anticipazioni di Una Vita, tratte dalle nuove puntate in programma nelle prossime settimane su Canale 5 si soffermano su Flora (Alejandra Lorenzo), la nuova proprietaria de La Deliciosa insieme Inigo.

La Barbosa, infatti, finirà in prigione per aver difeso Pena. Tutto avrà inizio quando quest'ultimo fingerà di non essere il vero Cervera per sottrarsi alle ire funeste dell'Indiano, arrabbiato con lui dopo il rapimento di una statuetta delle divinità indù. Per questo motivo i Barbosa decideranno di raccontare a tutti i vicini di Acacias 38 che il Pena è in realtà il proprietario de La Deliciosa.

Anticipazioni Una Vita: il Cervera ricatta Inigo e Flora

Col passare del tempo accadranno dei grossi colpi di scena che movimenteranno di parecchio la storyline.

Pena, infatti, cercherà di convincere Inigo (Xoan Forneas) e Flora a rimanere ad Acacias 38, visto che non sporgerà denuncia nei loro confronti per averli rubato l'identità, se lo aiutano a sbarazzarsi dell'Indiano. Ma i fratelli Barbosa non accetteranno il ricatto, tanto che il vero Cervera farà arrivare ad Acacias 38 Eva e Nacho, la presunta moglie e figlio di Inigo.

La Barbosa salva Pena

Stando alle trame di Una Vita, si evince che l'Indiano tenterà di uccidere Pena una volta giunto a Madrid, se Flora non evitasse il peggio.

La Barbosa, infatti, darà una padellata in testa al forestiero per poi chiamare subito i soccorsi. Dopodiché il vigilante Cesareo obbligherà la sorella di Inigo a recarsi alla polizia per chiarire meglio la questione. Pena (Adrian Castiñeiras), a questo punto, riconoscente per averle salvato la pelle racconterà a Leonor che Eva e Nacho non hanno nessun legame famigliare con Inigo.

Flora finisce in prigione

Se tra la figlia di Rosina e il Barbosa tornerà la tranquillità, Flora finirà nuovamente nei guai.

L'Indiano, infatti, morirà in seguito alle ferite riportate, tanto che lei sarà arrestata per il suo omicidio. In carcere, la donna continuerà a mantenere il segreto di Pena, tanto da indispettire il fratello. Infine Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) adotterà una linea di difesa, che si rivelerà insufficiente sopratutto quando il vero Cervera scomparirà nel nulla. La sorella di Inigo riuscirà a lasciare la prigione?

Non ci resta che aspettare i nuovi sviluppi su questa nuova story-line ambientata ad Acacias 38.