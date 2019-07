Nei prossimi episodi della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore Ferit Aslan e Nazli Piran si alleeranno per far allontanare Bulut dagli Onder. Purtroppo, dopo Demet e Deniz, a mettere i bastoni tra le ruote ai due protagonisti dello sceneggiato saranno i genitori della cuoca. La sorella di Asuman accetterà di sposare il ricco imprenditore a patto di divorziare appena l’uomo riuscirà nel suo intento.

In buona sostanza l’architetto e la coinquilina di Fatos sanciranno un accordo pre-matrimoniale con la speranza di ottenere l’affidamento del figlio dei defunti Demir e Zeynep. Ferit quindi riferirà a Nazli che, dopo essere diventata sua moglie, potranno prendere strade diverse annullando la loro unione coniugale precisamente quando dimostrerà la colpevolezza dell’Onder con l'assassinio dei genitori di Bulut.

Ferit deciso a ricongiungersi con il nipote, Nazli accetta la proposta di nozze dell’Aslan

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 il mese prossimo sono abbastanza movimentate perché svelano che Ferit, dopo aver capito che per potersi ricongiungere con suo nipote dovrà far cambiare idea sul suo conto al giudice, proporrà a Nazli di sposarlo. Quest’ultima, desiderosa di essere perdonata dal ricco imprenditore per avergli tenuto nascosto il tradimento di Asuman, si prenderà del tempo per decidere sul da farsi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

A questo punto l’Aslan ricorderà alla cuoca di essere in debito con lui poiché si è allontanato da Bulut per colpa di sua sorella. Intanto Deniz si rifiuterà di conquistare la chef con l’aiuto di Demet e Hakan. Ferit sarà sempre più convinto che Demir e Zeynep abbiano avuto il tragico incidente stradale per mano dell’Onder. Dopo aver discusso con Deniz, l'Aslan continuerà a far pressione sulla Piran dicendole di voler ricevere una risposta da lei al più presto.

Successivamente Bulut, invece, di andare a scuola si recherà al ristorante di Nazli, e le farà notare di non voler più vivere con Demet e Hakan. La cuoca deciderà di rendere felice il bambino visto che accetterà la proposta di matrimonio dell’Aslan, ma gli farà presente che dovrà chiederle la mano in un modo romantico.

Ayla conforta Deniz, la cuoca e lo zio di Bulut divorzieranno

Dopo aver organizzato una sorpresa per la sua promessa sposa, l’architetto le darà l’anello di fidanzamento e le preciserà che ciò che c’è tra di loro non è la realtà.

In seguito Ferit, senza mettere al corrente Nazli, annuncerà le nozze con la cuoca durante una conferenza stampa spiazzando tutti i presenti soprattutto Demet e Deniz. Quest’ultimo nel corso della sera, ringrazierà la Piran per avergli consentito di innamorarsi di lei e le augurerà di essere felice al fianco dell’Aslan. Dopo essersi arreso all’idea di far breccia nel cuore della cuoca, il musicista si recherà a casa sua e verrà confortato da Ayla.

In seguito Nazli avrà un’accesa discussione con il padre Kemal che non si aspettava affatto che si sarebbe sposata così in fretta. A quel punto la sorella di Asuman comunicherà a Ferit di non poter diventare sua moglie per colpa della sua famiglia. Quest’ultimo riuscirà a far cambiare idea al padre della Piran, dicendogli che lui e sua figlia hanno intenzione di dare una famiglia a Bulut. La cuoca quindi tornerà su suoi passi decidendo di sposare Ferit, ma sempre alla condizione che la loro unione coniugale sarà annullata quando Hakan pagherà i delitti che ha commesso con la giustizia.