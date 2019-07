L’uscita di scena di un personaggio femminile dello sceneggiato iberico Il Segreto segnerà un'importante punto di svolta della trama. Gli spoiler degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno la prossima settimana rivelano che Isaac Guerrero ed Elsa Laguna saranno liberi di vivere il loro amore. Quest’ultima riceverà una proposta di matrimonio dal falegname dopo aver appreso che l'intervento al cuore è perfettamente riuscito e che con la morte di Antolina la sua vita non è più in pericolo.

Sul sito dedicato alla soap opera è possibile vedere in anteprima due foto che ritraggono il vedovo dell’ex ancella ed Elsa festeggiare la loro cerimonia nuziale. A questo punto è facile intuire che i due innamorati riusciranno a coronare il loro sogno d’amore dopo aver affrontato molti ostacoli per poter stare insieme.

Prudencio scopre che Lola è un’assassina, Fernando salva Carmelo

Nel capitolo numero 2.114, andato in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” nei giorni scorsi, soltanto Isaac, Marcela e Matias, hanno dato l’ultimo addio ad Antolina partecipando al funerale della defunta donna.

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse in Spagna dall’8 al 12 luglio rivelano che Carmelo cadrà in un tranello di Fernando visto che, su invito dell’uomo, deciderà di uccidere Esteban Fraile con la convinzione che sia il colpevole della morte di Adela. Dall'altra parte il Guerrero si pentirà di non aver pianto per la perdita della moglie mentre Elsa dovrà attendere il risultato dei test ai quali si è sottoposta a causa dei suoi malesseri.

Intanto Prudencio penserà che se Lola ha accettato di spiarlo su ordine di Francisa debba esserci una spiegazione. Il fratello di Saul per chiarire i suoi dubbi si recherà dalla Montenegro e apprenderà che la donna per cui stava iniziando a provare dei forti sentimenti è un’assassina. La Laguna, dopo essere venuta a conoscenza del denaro che deve dare all’ospedale per i suoi accertamenti, entrerà in crisi. Per fortuna Marcela deciderà di dare alla sua amica i gioielli che il dottor Alvaro ha lasciato al dispensario.

Il Mesia avviserà il sindaco Belmonte dicendogli di prepararsi all’attacco di Carmelo. Raimundo parlerà con la moglie dopo aver appreso che il vedovo di Adela sta architettando qualcosa con Fernando. Appena vedrà il Leal Esteban non esiterà a sparare facendogli perdere i sensi. A gran sorpresa Fernando volterà le spalle al Fraile visto che, invece, di allearsi con lui lo ucciderà. Mauricio e Severo apprenderanno che il Mesia ha messo in salvo Carmelo mentre Cifuentes scoprirà che il sindaco di Belmonte, tramite una lettera che aveva con sé, si è assunto la colpevolezza di entrambi gli attacchi.

I timori di Raimundo e Francisca, Isaac e la Laguna preparano il loro matrimonio

Elsa confiderà ai suoi amici il risultato dei test annunciano e la sua pronta guarigione. Tra Isaac e la Laguna tornerà ad esplodere la passione mentre il fratello di Saul non farà altro che pensare alla grave accusa che ha fatto Francisca nei confronti di Lola. Intanto la darklady, oltre a non fidarsi di Fernando, dubiterà anche del marito Raimundo visto che non saprà con assoluta certezza ciò che è accaduto a Belmonte.

L’infermiera Vilchez dirà a Maria di essere pigra dopo averla sentita lamentare per l’ennesima volta. Marcela e Consuelo mostreranno il loro dispiacere per la fine della relazione tra Prudencio e Lola. Quest’ultima, tramite un biglietto, apprenderà che il minore degli Ortega vuole parlare con lei. Nel contempo il Mesia farà in modo di passare da vittima agli occhi della Castaneda riuscendo a farla schierare contro tutti. Il vero obiettivo di Fernando sarà quello di predisporre la madre di Esperanza contro suo nonno e Francisca. Dopo aver appreso che Elsa non è più in pericolo di vita, Isaac coglierà l’occasione per chiederle la mano. Carmelo, dopo essere uscito dall’ospedale, verrà accolto da Fernando mentre Severo dirà ad Irene che il loro amico potrebbe avere un’altra visione della vita dopo aver rischiato di morire. Lola non darà nessuna spiegazione a Prudencio riguardo al delitto che avrebbe commesso. In seguito Raimundo e Francisca si accorgeranno di essere sul punto di perdere Maria. Isaac condividerà con il suo caro amico Matias la sua felicità ed i momenti più toccanti del matrimonio con la Laguna. Anche Elsa si confiderà con Consuelo e farà dei salti di gioia perché finalmente diventerà la moglie del carpentiere. Per sapere se Isaac e la Laguna riusciranno davvero a sposarsi con la benedizione di Don Berengario non resta che attendere i prossimi sviluppi.