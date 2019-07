Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di una delle soap opera statunitensi più famose della televisione italiana, "Beautiful". Le trame di cui parleremo qui di seguito fanno riferimento agli episodi che andranno in onda in Italia, ogni pomeriggio su Canale 5, dall'8 al 12 luglio. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla scelta di Ridge di finanziare la linea di moda di Steffy a discapito di quella di Hope, alla reazione di Brooke alla scelta del marito e alla decisione di Xander di invitare Emma ad un appuntamento pomeridiano.

La scelta di Ridge Forrester

Le anticipazioni settimanali di "Beautiful" ci segnalano che Steffy si rivolgerà a Ridge per chiedergli aiuto e sostegno alla Forrester Creations. La giovane, infatti, chiederà aiuto a suo padre per evitare di dover vedere Hope e Liam, insieme e felici, anche nell'attività professionale. Nel frattempo, Brooke andrà su tutte le furie quando scoprirà che Ridge ha deciso di produrre la linea di vestiti di Steffy, la "Intimates", al posto di quella di Hope, ovvero la promettente "Hope for the future".

Emma e Zoe si contenderanno le attenzioni di Xander, anche se il giovane ha già le idee ben chiare su cosa prova realmente. La decisione di Ridge di favorire la figlia farà andare su tutte le furie anche Hope che si recherà da Steffy per confrontarsi duramente con lei. Al suo arrivo, però, troverà un'agguerritissima Steffy che non si farà di certo spaventare dalle accuse della donna che le ha portato via suo marito. Ma lo scontro fra Hope e Steffy non si limiterà soltanto a delle accese discussioni ma diventerà, in breve tempo, una vera e propria guerra senza esclusioni di colpi.

Zoe cercherà di sedurre Xander

Katie si rivolgerà alla legge per chiedere la custodia esclusiva di Will e Bill non la prenderà decisamente bene. Lo Spencer si arrabbierà moltissimo con l'ex moglie ma finirà per tranquillizzarsi quando si renderà conto che Brooke è dalla sua parte. Xander deciderà di invitare Emma a trascorrere un pomeriggio rilassante insieme a lui ma la giovane disattenderà le sue aspettative. Emma, infatti, non si sentirà ancora pronta a lasciarsi andare completamente con Xander e lo comunicherà prontamente al giovane.

L'insicurezza della giovane, però, favorirà nettamente la sua rivale, Zoe, che deciderà, seduta stante, di approfittare della delusione di Xander per cercare di sedurlo. Così, sfoggiando le sue migliori tattiche di seduzione, Zoe riuscirà a baciare di nuovo il suo ex. Brooke si sentirà amareggiata e ferita da Ridge a causa della scelta di quest'ultimo di favorire sua figlia, anche a discapito del bene della Forrester Creations.