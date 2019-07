Un video a dir poco singolare e per certi versi misterioso sta catturando le attenzioni degli appassionati italiani di Rap. La clip girata in pieno centro a Roma, precisamente in Piazza del Popolo, immortala Gucci Mane – sostanzialmente il nome più rappresentativo della trap a livello globale, una vera e propria icona, che gode di estrema popolarità in tutto il mondo – mentre passeggia tranquillamente senza maglietta, e soprattutto, senza che nessuno dei passanti lo riconosca prima di entrare in un'automobile e accomodarsi sul sedile posteriore.

Gucci Mane passeggia senza maglietta a Roma

In altre parole il rapper americano ha fatto quello che in patria, ma anche in buona parte del resto del mondo, non può più fare, vista la sua estrema popolarità, ovvero passeggiare liberamente nel centro di una grande città – per di più senza maglietta – senza venire assalito da una folla di supporter e curiosi di vario genere.

La clip è stata immediatamente ricaricata da numerosi canali di informazione dedicati al mondo del rap ed è istantaneamente diventata virale anche in Italia.

I commenti ed i tributi dei rapper italiani

La circostanza più interessante da notare, almeno dal punto di vista musicale, è sicuramente individuabile nel fatto che nel giro di pochi minuti tantissimi esponenti della trap e del rap italiano hanno sentito il bisogno di commentare il video caricato su Instagram. Il primo è stato Charlie Charles che, confermando di essere un personaggio di poche parole, si è limitato a postare delle emoticon. A seguire tanti altri, a partire da un altro producer, ovvero Sick Luke che ha scritto 'You in my hood'.

Poco dopo sono arrivati gli attestati di stima di Tony Effe, Gué Pequeno, Gallagher, Cromo e Tedua, che ha commentato con queste parole: "A petto nudo in Piazza del Popolo, e chi ti ammazza a te!".

Più ironico invece Mecna che ha invitato la star internazionale a passare anche a Foggia, la città di cui è originario.

Gucci Mane, il re della trap americana

Gucci Mane, classe 1980, è un vero e proprio simbolo della scena trap di Atlanta, la città che secondo molti può essere individuata come la vera patria della trap, il sottogenere del rap che in questo periodo va per la maggiore, almeno a livello di ascolti in streaming.

E' molto conosciuto anche per via dei vari problemi che ha avuto con la giustizia americana che, nel corso degli anni, lo hanno più volte portato dietro le sbarre.

Dal 2016 Radric Delantic Davis – questo il vero nome di Gucci Mane – è però di nuovo un uomo libero a tutti gli effetti oltre che un artista estremamente prolifico. Nell'arco della sua ormai più che decennale carriera ha infatti realizzato ben 13 album in studio e addirittura 72 mixtape.