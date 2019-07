La telenovela spagnola Una vita, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, non smette di stupire. Nei capitoli che verranno trasmessi nella penisola iberica da lunedì 29 agosto a venerdì 2 agosto la partenza della madre di Leonor Hildago continuerà a far 'rumore' ad Acacias 38. Le anticipazioni, infatti, rivelano che Susana starà ancora in pensiero per il nipote Liberto. L’anziana donna si preoccuperà seriamente quando verrà a conoscenza che il marito di Rosina Rubio ha scritto un testamento. Nello specifico la sarta sospetterà che il Seler possa aver deciso di porre fine alla sua esistenza.

Susana teme per la vita di Liberto, Genoveva sconvolta

Nelle puntate che i telespettatori spagnoli hanno visto dal 22 al 26 luglio 2019 Rosina ha deciso di lasciare Acacias 38 e di mettere un punto definitivo al suo matrimonio con Liberto. Nel frattempo Angeline ha finalmente incontrato Emilio per formalizzare la loro relazione. Dall'altra parte Alfredo Bryce, nel capitolo numero 1.063, è caduto in una trappola della moglie (Genoveva) dopo aver accettato, su richiesta della stessa, di vedere il suo giovane amante Eladio.

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva LA 1 TVE la settimana prossima svelano che il marito di Genoveva affronterà il malvivente che si è introdotto nel suo appartamento ed ha terrorizzato tutti i vicini. Intanto Susana, dopo aver scoperto che suo nipote Liberto ha scritto un testamento, temerà che possa togliersi la vita. In seguito Casilda confermerà i sospetti della Seler visto che le dirà che il marito di Rosina ha deciso di trascorrere il pomeriggio lontano dalla sua dimora.

Dopo aver preteso che siano accelerati i preparativi del matrimonio di sua figlia, Ledesma verrà a conoscenza che Emilio ha preparato un piano per rompere il suo impegno. Felipe dirà a Genoveva di non aver provato mai nulla per lei e di averla usata soltanto per sconfiggere suo marito e recuperare i soldi che ha sottratto agli abitanti del quartiere. La signora Bryce rimarrà sconvolta nel sapere che l’uomo che ama la disprezza.

Successivamente Liberto deciderà di recarsi al fiume e ricorderà le belle giornate trascorse con la moglie. Dopo aver scritto alcune righe su un foglio carta il nipote di Susana lo getterà in acqua e non riuscirà a trattenere le sue lacrime.

Servante e Fabiana preoccupati, Ursula minaccia Marcia

Improvvisamente qualcosa catturerà l’attenzione del Seler. Nel contempo Ledesma minaccerà Emilio di rivelare ciò che è successo a Valdeza se continuerà la sua relazione con Cinta.

Quest’ultima, dopo aver parlato con Camino, rinuncerà ad Emilio per proteggerlo. Intanto Ramon e Carmen saranno nella fase finale dei preparativi delle loro nozze. Il Palacios avrà un annuncio importante da dare alla sua famiglia. Successivamente Susana e i vicini si preoccuperanno per la scomparsa di Liberto e daranno per scontato che gli sia accaduto qualcosa di brutto. I Dominguez cercheranno di trovare il modo per prendere le difese di Cinta mentre i Pasamar saranno dalla parte di Ledesma.

In seguito Marcia, ancora segnata dal suo passato, non vorrà ufficializzare la sua storia d’amore con Felipe. I Dominguez vorranno far recitare Cinta nel quartiere iberico per incoraggiarla. Nel frattempo Genoveva si presenterà a casa dell’Alvarez Hermoso e gli chiederà di tornare con lei. Quest’ultimo rifiuterà la proposta della signora Bryce dicendole di essere innamorato di un’altra donna. Ursula darà conforto alla sua signora e le dirà di andare avanti con la sua vendetta scoprendo chi ha fatto breccia nel cuore di Felipe. Dall'altra parte Servante e Fabiana si preoccuperanno per aver trovato la loro pensione allagata. Durante una cena romantica con Carmen, Ramon le dirà di aver preparato un banchetto di nozze molto speciale. Infine Ursula, dopo aver scoperto la relazione tra Felipe e Marcia, minaccerà la cameriera.