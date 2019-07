Le nuove puntate della serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” si preannunciano ricche di colpi di scena. Il protagonista Ferit Aslan rischierà di perdere nuovamente la custodia del nipote Bulut, ma questa volta la colpevole sarà soltanto Demet. Quest’ultima per impedire al suo ex fidanzato di sposare Nazli Piran, sequestrerà la cuoca con l’intento di ucciderla proprio quando sarebbe dovuta diventare la moglie del ricco imprenditore.

A quel punto Ferit attenderà invano la sorella di Asuman in chiesa sotto lo sguardo sconvolto di tutti gli invitati, e dopo non essere riuscito a capire come mai la sua promessa sposa non ha mantenuto il loro patto, crederà che si sia fatta sopraffare dalla paura.

L’Aslan scopre il tradimento di Asuman, la Piran intenta a lasciare Istanbul

Negli episodi che i telespettatori italiani hanno già visto, Demet ha fatto fatica a nascondere di essere ancora innamorata di Ferit pur essendo sposata con Hakan.

Gli spoiler delle nuove puntate che dovrebbero andare in onda su Canale 5 il mese prossimo, segnalano che la signora Onder sempre più decisa a riconquistare l’architetto riuscirà a fargli scoprire che ad aiutarla ad ottenere l’affidamento del nipote Bulut è stata Asuman. A far sapere la verità al ricco imprenditore in realtà sarà Deniz, quando capirà che la cuoca Nazli prova dei forti sentimenti per il suo amico come ha cercato di fargli capire più volte la sua ex fidanzata Ayla.

Il musicista su consiglio della sorella farà finire nelle mani di Ferit la penna usb per dimostrare il tradimento della sorella della Piran, ovvero che il documento del defunto Demir è stato fotografato dalla giovane. Il piano di Deniz andrà a buon fine, visto che l’Aslan si arrabbierà molto con Nazli quando ammetterà di aver protetto la sorella. Ferit addirittura profondamente deluso deciderà di ferire la cuoca proprio nel suo punto debole, visto che vorrà chiudere l’attività che la giovane aveva iniziato a gestire con lui.

Per fortuna il manager desisterà dal suo intento, e agendo in tale maniera impedirà a Nazli di lasciare Istanbul con la sorella. La chef rinuncerà a partire quando apprenderà che Ferit ha cambiato idea. In seguito quest’ultimo e la Piran si riavvicineranno di nuovo grazie al piccolo Bulut, e sempre per il bene del bambino prenderanno una decisione inaspettata.

Demet sequestra Nazli, Ferit abbandonato all’altare dalla cuoca

Nazli accetterà di sposare l’Aslan per consentire all’uomo di vincere la custodia del nipote.

Il ricco imprenditore però farà presente alla chef che quando riuscirà a mettere fuori gioco Hakan potranno divorziare. A quel punto i due promessi sposi per non far dubitare a nessuno del loro amore, faranno credere di essere una vera coppia. Ferit infatti annuncerà il suo imminente matrimonio alla stampa, scatenando per l’ennesima volta la gelosia di Deniz. Purtroppo nemmeno Kemal, il padre di Nazli reagirà bene quando apprenderà la notizia tramite i giornali, poiché non era a conoscenza dell’intenzione della figlia.

La situazione si complicherà proprio il giorno delle tanto attese nozze, perché la diabolica Demet furiosa per non essere riuscita a tornare al fianco di Ferit, rinchiuderà Nazli in una cella frigorifera di una pescheria dopo averle augurato di essere felice, riuscendo quindi a non farla sposare. La sorella di Asuman dopo aver tentato invano di effettuare una chiamata telefonica per chiedere aiuto, verrà messa in salvo da Deniz. Quest’ultimo porterà la cuoca nella sua abitazione, e verrà raggiunto subito da Ferit, che dopo aver rimproverato la Piran per averlo abbandonato all’altare senza dargli nessuna spiegazione esigerà di voler convolare a nozze con lei lo stesso giorno.