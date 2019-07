Le vicende dello sceneggiato spagnolo “Una Vita” saranno intense anche nelle puntate iberiche in onda in Spagna da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019. Gli spoiler annunciano che Ramon Palacios dimostrerà per l’ennesima volta di aver dimenticato la sua defunta moglie Trini Crespo. Il padre di Antonito dopo aver iniziato a riprendersi dal punto di vista economico dopo i problemi avuti a causa di Alfredo Bryce, sarà sempre più deciso a trascorrere il resto dei suoi giorni con Carmen.

Quest’ultima su richiesta del suo amato tornerà ad occuparsi dei preparativi delle loro nozze. Marcia, invece, la nuova domestica di Felipe Alvarez Hermoso, assunta dal marito di Alfredo Bryce per spiare l’avvocato, si prenderà gioco di Ursula Dicenta, poiché le racconterà delle menzogne.

Cinta schiaffeggia Emilio, Liberto deciso a riconquistare la moglie

Negli episodi in programmazione sull’emittente televisiva La 1 TVE la prossima settimana, dopo l’esito positivo del processo di Liberto, visto verrà prosciolto dall’accusa di violenza ai danni di Genoveva, il malvagio Alfredo andrà su tutte le furie.

Il banchiere oltre a minacciare Marcia, si arrabbierà con Ursula per non aver scoperto la strategia di difesa dell’avvocato Felipe. Intanto Ramon riuscirà a riacquistare la latteria dei suoi cari, invece Rosina dopo aver rifiutato di rifarsi una nuova vita con Ignacio, darà una notizia inaspettata al marito. La Rubio comunicherà a Liberto che abbandonerà Acacias 38 perché non può perdonarlo. Cinta sarà confusa nel vedere Emilio spaventato.

Intanto Ledesma si presenterà nell’appartamento dei Dominguez e gli dirà che loro figlio diventerà il marito della sua consanguinea Angelina, facendo rimanere tutti i presenti senza parole. Cinta dopo aver chiesto delle spiegazioni al suo amato riguardo al suo imminente matrimonio, lo prenderà a schiaffi nel bel mezzo della discussione. Mentre Alfredo continuerà a ricattare Marcia, la signora Bryce dirà a Felipe di aver escogitato un piano per potersi liberare di suo marito. Rosina sarà sempre più sicura della scelta fatta, invece il Seler cercherà di trovare una soluzione per non perdere la moglie.

Ramon e Carmen organizzano il loro matrimonio, Ursula ingannata da Marcia

Antonito annuncerà a Lolita che hanno riottenuto il loro negozio. Quest’ultima dopo aver fatto sapere la lieta notizia a tutti gli abitanti riaprirà la sua attività. Nel contempo Ramon proporrà a Carmen di tornare ad organizzare la loro cerimonia nuziale. Liberto si servirà della complicità dei vicini di casa per fare una sorpresa a Rosina: l’obiettivo del nipote di Susana sarà quello di riuscire a convincere la sua amata a rimanere nel paese iberico.

Cinta si confiderà con il figlio del Palacios, dato che gli dirà di provare ancora amore per Emilio. Genoveva rivelerà a Felipe un segreto custodito da Alfredo. Quest’ultimo intanto darà un’ultima possibilità a Marcia per scoprire cosa stanno pianificando il suo padrone e sua moglie. Successivamente Felipe e Genoveva uniranno le loro forze per riuscire a rintracciare Eladio, l’amante di Alfredo, e riuscire a convincerlo a testimoniare contro il banchiere.

Ursula si intrufolerà nell’abitazione dell’Alvarez Hermoso per farsi dire da Marcia quali sono le ultime novità. Il Pasamar ricorderà ad Emilio il ricatto di Ledesma, cioè di essere costretto a sposare Angeline. Cinta offrirà il suo aiuto al suo amato, invece Susana tornerà a cucire visto che dovrà realizzare l’abito da sposa di Carmen. Cinta non appena Emilio le rivelerà di non poter rompere il fidanzamento con la figlia di Ledesma, inviterà il suo amato a fuggire con lei. Rosina parteciperà ad un evento al ristorante e finirà per andarsene subito dopo stata messa sotto pressione dai presenti. Liberto non appena sua moglie rientrerà a casa le supplicherà di non partire. Eladio si rifiuterà di testimoniare contro Alfredo. Per concludere Ursula metterà al corrente il banchiere della sorte di Genoveva e Felipe, senza sapere che la domestica Marcia l’ha ingannata.